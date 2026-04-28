Quiso denunciar una red criminal y terminó detenido por el ICE: el caso de un inmigrante en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Un joven de origen hispano resultó detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras llamar a la policía para denunciar supuestos crímenes vinculados con drogas y abuso sexual.

El incidente, que se registró en diciembre del año pasado, terminó con la captura de Julio Ipina Hernández, de 34 años, quien envió un mensaje de texto a un investigador de la oficina del sheriff del condado de Putnam para realizar su denuncia.

Sin embargo, cuando el inmigrante fue a reunirse con el detective, el 6 de enero de 2026, agentes del ICE lo arrestaron por no tener un estatus migratorio legal. Terminó en la cárcel por casi dos meses.

Denuncian plan orquestado por autoridades para atraer al inmigrante

El abogado de Ipina Hernández, el jurista S. Michael Musa-Obregon, argumentó que la oficina del sheriff coordinó con las autoridades de inmigración un plan para atraer al inmigrante, originario de Guatemala, a la custodia de ICE.

Musa-Obregón escribió en documentos judiciales que “el investigador policial nunca tuvo la intención de recibir una denuncia y, en cambio, utilizó la cooperación como arma para orquestar su arresto”.

Michael DiVeglio, sargento y portavoz de la oficina del sheriff del condado de Putnam, rechazó cualquier irregularidad en la actuación del investigador en el caso de Ipina Hernández.

DiVeglio declaró que “definitivamente, no hubo ninguna artimaña orquestada por nuestro investigador. Actuó dentro del ámbito de sus funciones y de la investigación”.

Nueva York prohibe colaboración de autoridades policiales con el ICE

Los defensores de los inmigrantes aseguraron que la mala experiencia de Ipina Hernández es un ejemplo de la preocupación que tienen sobre la colaboración entre las fuerzas del orden locales y los funcionarios federales en materia del control migratorio que perjudica a la comunidad.

De acuerdo con organizaciones defensoras, este tipo de actuaciones disuade a los inmigrantes irregulares a denunciar crímenes por temor a ser detenidos.

Ipina Hernández declaró que “definitivamente no confío en la policía; no creo que vayan a hacer lo correcto”, informó Gothamist.

En febrero, un juez federal ordenó la liberación de Ipina Hernández, alegó que no estaba sujeto a detención obligatoria, como argumentaba el gobierno federal. El juez Vernonn Broderick escribió en una opinión con fecha del 22 de febrero: “no hay nada que sugiera que el DHS haya ejercido discreción alguna al arrestar a Ipina Hernández”, reseñó El Diario NY.

La ciudad de Nueva York prohíbe a sus funcionarios cooperar con los agentes federales de inmigración, a menos que cuenten con una orden judicial. Autoridades estatales, incluida la policía estatal, también tienen prohibido compartir información con el ICE, a menos que estén legalmente obligadas a hacerlo.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube