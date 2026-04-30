Hora de llegada a Maiquetía del primer vuelo proveniente de los EEUU: 30 de abril

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Para este 30 de abril, está programada la llegada del vuelo de reinicio de operaciones en Venezuela de American Airlines, entre Miami y Caracas, luego de 7 años de suspensión.

El vuelo será operado por un Embraer 175 de Envoy Air con stickers America250 que conmemora el 250 aniversario de la independencia de EE.UU de acuerdo con @FlyingHighRyan.

1:36 p.m. llegada a Maiquetía

El vuelo inaugural corresponde al AA3599, con salida desde Miami a las 10:16 AM (puerta D55) y llegada estimada a Maiquetía a las 1:36 PM (puerta 16).

El retorno se realizará el mismo día como vuelo AA4194, con salida desde Caracas a las 2:40 PM. Para mañana, se prevé continuar la operación con la misma aeronave en esta ruta.

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