Comida gratis en Los Ángeles: conoce los horarios y ubicaciones de distribución este fin de semana

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Ante el aumento del costo de vida, la inseguridad alimentaria sigue afectando a miles de familias en el Sur de California.

A pesar de esto, varias organizaciones comunitarias y entidades gubernamentales han intensificado sus esfuerzos para asegurarse de que nadie se quede sin comida.

Los Ángeles Regional Food Bank

La principal fuente para encontrar recursos es el Los Ángeles Regional Food Bank (lafoodbank.org).

Esta organización cuenta con una extensa red de cientos de agencias asociadas, que incluyen despensas y comedores comunitarios.

Según su sitio web, los residentes pueden usar el localizador de "Busca Comida" para encontrar lugares de distribución activos los sábados y domingos cerca de su código postal.

Muchos de estos puntos de distribución bajo la red de LA Food Bank ofrecen servicio "Drive-thru" (autoservicio) o cajas pre-empacadas, lo que ayuda a maximizar la eficiencia y la seguridad de quienes asisten.

Calendario de distribución de comida gratis para el fin de semana en Los Ángeles

Varias organizaciones han confirmado horarios específicos para la entrega de alimentos, así que si planeas asistir, asegúrate de llegar a tiempo, ya que muchos lugares se quedan sin existencias rápidamente.

Sábado 2 de mayo

El sábado es el día más activo para las despensas comunitarias que trabajan con el LA Regional Food Bank. Aquí te dejo algunos de los puntos clave:

St. Robert’s Center (Venice): Este centro ofrecerá su distribución matutina de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. en 211 3rd Ave, Venice, CA 90291. Es perfecto para los residentes de la zona costera.

CASS (The Christian Association for Social Services): Ubicado en 5814 Venice Blvd, Los Angeles, 90016. Estarán abiertos de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

St. Mark Parish: En el área de Venice (940 Coeur D'Alene Ave), ofrecerán cajas de alimentos de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mt. Olive Lutheran Church (Santa Monica): Tienen un horario extendido de autoservicio y despensa de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. en 1343 Ocean Park Blvd.

Domingo 3 de mayo

Take Action LA Countywide Event (Magic Johnson Park): El Departamento de Salud Mental de Los Ángeles, junto con bancos de alimentos, llevará a cabo una jornada masiva en 1050 E 120th St. de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Además de comida gratis, habrá recursos de bienestar y música.

Nourish LA (Mar Vista): La sede en 3200 Sawtelle Blvd atenderá a la comunidad de 1:00 p.m. a 2:30 p.m., entregando frutas, vegetales y productos de panadería.

Faith Tabernacle Church: Situada en 2147 Purdue Ave, Los Angeles, 90025. Su horario de distribución es de 12:30 p.m. a 1:30 p.m.

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