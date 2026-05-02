¿Dónde ver los partidos de la Copa Mundial gratis en EEUU?

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A partir del próximo jueves 11 de junio, los aficionados al fútbol podrán seguir las incidencias del Mundial de manera gratuita mediante la señal de Telemundo Chicago. Esta planta televisiva ha confirmado que transmitirá en vivo y en español 92 de los 104 partidos programados para el torneo, el cual se llevará a cabo en diversas sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá hasta el 19 de julio. El despliegue informativo contempla también una programación especial de 700 horas para cubrir todos los pormenores de la cita mundialista.

Plataformas y canales de visualización

La cobertura total de los 104 juegos del Mundial se distribuirá principalmente en dos canales de televisión: 92 encuentros se verán por la señal abierta de Telemundo Chicago y los 12 restantes se emitirán por la cadena Universo. Adicionalmente, los usuarios con suscripciones Premium de Peacock podrán acceder a la totalidad de los partidos vía streaming, mientras que la plataforma digital telemundochicago.com ofrecerá seguimiento minuto a minuto. Dependiendo del proveedor de cable, los canales asignados para sintonizar la señal varían desde la frecuencia 4 en Xfinity hasta el canal 44 en sistemas como DIRECTV y DISH.

Puntos de reunión y eventos locales

Aunque Chicago no figura como sede oficial para la disputa de encuentros físicos, la ciudad dispondrá de diversos establecimientos para que los seguidores se reúnan a ver la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sitios como Chicago Fire Pitch, Arepa George Cantina y Pueblito Viejo figuran entre las opciones para presenciar los juegos. Asimismo, se ha organizado el Colombian Fest Chicago en Humboldt Park del 17 al 19 de julio, donde se proyectarán específicamente el partido por el tercer puesto y la gran final del certamen.

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