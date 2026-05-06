Adiós al plástico: Massachusetts cobrará 10 centavos por bolsa en Target y grandes tiendas

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Los residentes de Massachusetts se encuentran en el umbral de un cambio histórico en su forma de comprar. Con la reciente aprobación en el Senado de la Ley Mass Ready, el estado se prepara para implementar una de las legislaciones ambientales más ambiciosas del país, la cual transformará la experiencia en las cajas de grandes cadenas como Target y Walmart.

El proyecto, valorado en aproximadamente 3.640 millones de dólares, no solo representa la mayor inversión climática en la historia del estado, sino que impone medidas drásticas para reducir la huella de carbono de sus ciudadanos, comenzando por el fin de una era: la de las bolsas de plástico de un solo uso.

El fin de las bolsas de plástico: un cambio de 10 centavos

La senadora Becca Rausch fue contundente al justificar la medida, señalando que el estado consume cerca de dos mil millones de bolsas de plástico cada año.

Bajo la nueva normativa, las bolsas tradicionales desaparecerán de las cajas registradoras, obligando a los minoristas a adaptarse a un modelo más sostenible.

Tarifa obligatoria: los clientes que no lleven sus propias bolsas reutilizables deberán pagar un mínimo de 10 centavos por cada bolsa de papel reciclado o reutilizable proporcionada por la tienda.

Cronograma de eliminación: una vez que la gobernadora Maura Healey promulgue la ley, los comercios tendrán un plazo máximo de 18 meses para eliminar por completo cualquier remanente de bolsas de plástico.

Excepciones de higiene: el plástico seguirá permitido exclusivamente para envolver alimentos frescos como carnes crudas, frutas y verduras, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria.

Massachusetts se suma al club de los 12

Con esta decisión, Massachusetts se une a una lista de 12 estados que ya han declarado la guerra al plástico de un solo uso. Entre ellos se encuentran California, Nueva York, Nueva Jersey y Washington, donde políticas similares de tarifas entre 5 y 10 centavos ya han demostrado incentivar el uso de bolsas de tela.

La Ley Mass Ready también extiende su alcance a otros artículos cotidianos, prohibiendo ciertos tipos de cubiertos, recipientes y pajitas de plástico, reforzando el objetivo de reducir los desechos que terminan en los océanos y vertederos locales.

Revoluciones en el punto de pago

Más allá del medio ambiente, el proceso de pago en las tiendas de EE. UU. está viviendo una transformación tecnológica no exenta de polémica.

Los consumidores deben estar atentos a dos tendencias que están redefiniendo la visita al supermercado:

Limitación del Autopago: Massachusetts, junto con otros dos estados, está planeando leyes para limitar el uso de las cajas de autopago (self-checkout), en un esfuerzo por proteger empleos y reducir el estrés de los clientes. Privacidad y Tecnología: políticas recientes, como el sistema de pago mediante mensajes de texto de Walmart, han generado fuertes críticas por parte de los usuarios, quienes denuncian invasiones a la privacidad y demoras excesivas durante las pruebas piloto.

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