Trump estrenará nuevo Air Force One el 4 de julio: así es el lujoso regalo de Qatar

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La Fuerza Aérea de Estados Unidos ultima los detalles para entregar un Boeing 747 modificado que se integrará a la flota presidencial este próximo 4 de julio según detalla la agencia Reuters.

El avión, un regalo de lujo proveniente de Qatar con un valor de catálogo original de 400 millones de dólares, permitirá al presidente Donald Trump estrenar transporte durante las celebraciones por el 250 aniversario de la nación.

Detalles

La empresa L3Harris lidera la modernización técnica de la aeronave de 13 años, equipándola con sistemas avanzados de comunicación blindada contra espionaje.

También posee tecnología defensiva para repeler misiles, cumpliendo así con los estrictos protocolos de seguridad que exige el Air Force One.

Importancia

Este movimiento estratégico surge ante los severos retrasos que enfrenta el programa oficial de Boeing, cuyos nuevos jets presidenciales no estarán listos hasta mediados de 2028 debido a una escalada de costos que supera los 5.000 millones de dólares.

Es importante señalar que la incorporación del jet catarí ha generado un intenso debate político, ya que sectores críticos señalan posibles conflictos de interés al aceptar donaciones extranjeras de este calibre.

No obstante, el gobierno ha acelerado los trabajos de pintura y pruebas de vuelo, descartando las quejas y priorizando la renovación de una flota que ha prestado servicio de manera ininterrumpida desde la década de 1990.

Diseño

La nueva apariencia de la flota ejecutiva recupera el diseño en rojo, blanco, azul oscuro y dorado, una paleta de colores impulsada personalmente por Trump que sustituye al emblemático esquema bitono de la era Kennedy.

Además de la aeronave qatarí, la Fuerza Aérea adquirió recientemente dos Boeing 747-8i adicionales para entrenamiento y repuestos, asegurando la operatividad logística mientras el proyecto principal de Boeing intenta estabilizarse bajo nueva dirección.

Con esta entrega, la administración garantiza un símbolo de poder renovado para los eventos nacionales, esquivando los contratiempos financieros de la industria aeroespacial tradicional.

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