¿Lo sabías? Seguro Social de EEUU ofrece este beneficio oculto: no es necesario estar jubilado

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El Seguro Social en Estados Unidos es comúnmente asociado con la jubilación, pero esta visión omite importantes beneficios que pueden recibir personas sin estar jubiladas.

Muchos estadounidenses no están aprovechando programas como el Seguro por Incapacidad (SSDI) y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), que ofrecen apoyo a quienes no pueden trabajar por razones médicas o tienen ingresos limitados.

Recuerde

La falta de información clara y la complejidad del sistema contribuyen a que muchas personas, especialmente en comunidades latinas, no verifiquen si califican para estos beneficios.

Además, existe la posibilidad de trabajar y recibir pagos del Seguro Social, aunque con ciertas condiciones sobre los límites de ingresos. Esto permite que quienes aún necesitan generar dinero puedan acceder a la ayuda necesaria según detalla Solo Dinero.

Otros beneficiarios

También es importante destacar que cónyuges e hijos pueden recibir beneficios basados en el historial laboral de otra persona, lo que puede ser crucial para familias que dependen de ingresos combinados.

Para quienes deseen solicitar estos beneficios, es fundamental revisar el historial laboral y entender cómo los ingresos actuales pueden afectar los pagos, ya que más personas de las que piensan podrían calificar para esta ayuda.

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