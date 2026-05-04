IRS confirma aumento del 11 % en reembolsos: estas son las fechas clave para recibir tu pago

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Servicios de Impuestos Internos (IRS) reporta un incremento en las devoluciones fiscales de este año, alcanzando un promedio de $3.462 dólares por contribuyente.

Esta cifra representa un aumento del 11 % respecto al periodo anterior, inyectando aproximadamente $350 adicionales al bolsillo de cada ciudadano.

Prevención

A pesar de este repunte, la decepción impera entre millones de familias que proyectaban reembolsos de hasta $2,000 más tras las reformas aplicadas a deducciones por propinas y horas extra según detalla Solo Dinero.

Los expertos aclaran que estos beneficios fiscales reducen la deuda tributaria total, pero no se traducen directamente en efectivo líquido, un factor importante para quienes dependen de este cheque para saldar deudas o cubrir el alza en el costo de la vivienda y alimentos.

Plazos

El plazo para cumplir con esta obligación fiscal vence hoy, y el IRS insta a los usuarios a realizar el trámite de forma electrónica para garantizar el depósito en un periodo máximo de 21 días.

Aquellos que no logren completar su declaración a tiempo deben solicitar una prórroga mediante el Formulario 4868, aunque esta medida no los exime de pagar los impuestos estimados de manera inmediata.

Recuerde

Ignorar esta fecha límite acarrea multas e intereses que podrían erosionar el beneficio obtenido.

Mientras la inflación continúa presionando la economía doméstica, la gestión eficiente de este reembolso se convierte en una estrategia financiera importante para mantener la estabilidad en los hogares estadounidenses durante el resto del 2026.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube