Nuevas reglas migratorias en mayo: Lo que cambia para tu Green Card y permiso de trabajo en EEUU

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El sistema de inmigración de los Estados Unidos actualiza sus directrices de forma mensual para regular el flujo de solicitudes de residencia. Estas normativas afectan directamente a miles de personas que esperan una respuesta definitiva sobre su estatus legal.

Cada categoría migratoria posee reglas específicas que dependen del país de origen y del tipo de patrocinio solicitado por el interesado. Los solicitantes deben mantenerse alerta ante las publicaciones oficiales para evitar retrasos innecesarios en sus expedientes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó el Boletín de Visas de mayo de 2026 con nuevas directrices vigentes. Este documento determina qué grupos pueden avanzar en su proceso de residencia o empleo a partir del 1 de mayo.

¿Qué procesos familiares se ajustan según los cambios?

La agencia autorizó el uso de la tabla de "fechas para presentación" para quienes tramitan la residencia por patrocinio de un familiar. Esta medida permite iniciar el ajuste de estatus antes de que la fecha de prioridad sea completamente corriente en el sistema.

Los interesados deben verificar si su fecha de prioridad es anterior a la fecha publicada para su categoría y país de nacimiento. Este beneficio agiliza el trámite para los núcleos familiares que buscan la estabilidad legal dentro del territorio estadounidense este año.

En contraste, las peticiones basadas en el empleo enfrentan una normativa distinta y un poco más restrictiva para este ciclo mensual. Los profesionales deben consultar la tabla de "fechas de acción final" para determinar si pueden recibir la aprobación de su caso.

¿Qué sucede con la Green Card y permiso de trabajo en EEUU?

La categoría EB-1 para trabajadores de prioridad de China e India presenta una fecha de corte establecida al 1 de abril de 2023. Para profesionales con títulos avanzados (EB-2) de India, el límite de espera retrocede hasta el 15 de julio de 2014.

La mayoría de las otras naciones mantienen estas categorías vigentes sin fechas de corte específicas para el presente mes de mayo. Esta diferencia se debe al límite legal del 7% de visas anuales por país, lo que genera largas esperas para México y Filipinas.

El USCIS también confirmó la disponibilidad de permisos de trabajo temporales para quienes mantienen sus casos en revisión activa por la oficina. Estos beneficios complementarios requieren que el solicitante cumpla con todos los requisitos de elegibilidad y conserve su estatus legal vigente.

¿Qué recomendaciones dan para consultar fechas?

Es importante recordar que la extensión automática de 540 días para los documentos de autorización de empleo ya no existe desde octubre de 2025. Los trabajadores deben renovar sus permisos con suficiente anticipación para prevenir cualquier interrupción en sus actividades laborales actuales.

La consulta del Boletín de Visas oficial del Departamento de Estado resulta indispensable para ubicar la categoría y el país de nacimiento. Si la fecha de prioridad es anterior a la publicada, el inmigrante puede avanzar en su trámite de forma inmediata.

Las autoridades recomiendan buscar asesoría legal con abogados u organizaciones comunitarias antes de presentar cualquier documentación oficial ante el gobierno. Cada caso presenta variaciones únicas que dependen de la tabla específica aplicada por la agencia federal durante este mes.

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