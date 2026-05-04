¿Cuándo te pagarán? Estos cheques del SSI llegarán antes de lo esperado durante el 2026

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La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) definió el cronograma de depósitos para los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) durante el resto del año 2026.

Este recurso financiero sostiene la economía de millones de ciudadanos, quienes deben prestar especial atención a las modificaciones del calendario para evitar desajustes presupuestarios.

Debido a que la normativa federal impide que los pagos se realicen en días festivos o fines de semana, la agencia opta por adelantar las transacciones al día hábil previo, una medida importante que los beneficiarios deben considerar para gestionar su dinero con anticipación.

Pagos adelantados

Según detalla Solo Dinero, estos son los días donde el pago del SSI llegará adelantado:

Junio: Viernes 30 de mayo (pago adelantado por coincidir el día 1 con domingo).

Julio: Martes 1 de julio.

Agosto: Viernes 1 de agosto.

Septiembre: Viernes 29 de agosto (pago adelantado por el feriado del Día del Trabajo).

Octubre: Miércoles 1 de octubre.

Noviembre: Viernes 31 de octubre (pago adelantado por coincidir el día 1 con sábado).

Diciembre: Lunes 1 de diciembre.

Recuerde

Es importante distinguir que el SSI opera bajo reglas distintas a las de los cheques por jubilación o discapacidad, los cuales se distribuyen los miércoles de acuerdo con el día de nacimiento del titular.

Recibir dos depósitos en un mismo mes no representa un ingreso adicional, sino un adelanto administrativo que exige una administración más rigurosa de los fondos para cubrir los días sobrantes.

Para optimizar el manejo de estos recursos, expertos recomiendan el uso de la plataforma digital “My Social Security” y la activación de notificaciones bancarias inmediatas.

Estas herramientas facilitan el control financiero y aseguran la tranquilidad de las familias que dependen de este beneficio estatal.

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