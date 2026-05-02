¿Lo sabías? Este es el estado de EEUU más caro para criar a un hijo: sepa por qué

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Maryland se posiciona como el tercer estado más costoso de Estados Unidos para criar a un hijo, con una inversión proyectada de $326,360 durante los primeros 18 años de vida.

Según el último informe de LendingTree, los gastos anuales durante el primer lustro de crianza escalaron a $36,419, lo que representa un incremento del 15% respecto al periodo anterior.

Esta presión financiera sitúa al estado solo por debajo de Hawaii en términos de costos iniciales, impulsada principalmente por el elevado precio de la vivienda, el transporte y las guarderías, cuyo costo promedio anual en la región alcanza los $25,321.

Contexto

La situación económica ha obligado a numerosas familias a modificar sus hábitos de consumo o, en casos extremos, a abandonar el estado en busca de alivio financiero según detalla El Tiempo Latino.

Es importante destacar que el crédito tributario actual de Maryland, limitado a $500 por hijo para hogares con ingresos menores a $25,000, resulta insuficiente frente a los desafíos inflacionarios de 2026.

Expertos en política familiar señalan que la carga regulatoria local, la cuarta más alta del país, encarece directamente los servicios de cuidado infantil, superando la capacidad de ahorro de la clase media y fomentando la migración hacia estados vecinos como Virginia o Virginia Occidental.

Opciones

Ante este panorama, las autoridades de condados como Prince George's proponen becas de hasta $3,000 para familias de bajos ingresos con niños menores de tres años.

Los residentes pueden acceder a recursos estatales como la Beca de Cuidado Infantil (Child Care Scholarship), disponible para quienes perciban hasta el 85% de la mediana de ingresos del estado.

No obstante, la disparidad frente a otras regiones es evidente: mientras en Maryland la crianza supera los $300,000, en estados como New Hampshire el costo total es $125,000 menor, lo que subraya la urgencia de reformas fiscales que protejan el bolsillo de los padres locales.

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