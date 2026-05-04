Todo lo que debes saber sobre los nuevos robots delivery en California: ¿Por qué Uber Eats los prefiere?

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Las calles de Los Ángeles ya no son solo para peatones y autos. En mayo de 2026, una nueva generación de "vecinos" metálicos ha comenzado a recorrer las aceras de Santa Mónica, West Hollywood y el centro de la ciudad.

Los robots de entrega han dejado de ser un simple experimento futurista y se han convertido en una solución logística masiva que está cambiando la forma en que los angelinos reciben todo, desde hamburguesas de White Castle hasta medicamentos urgentes.

La invasión robótica: Uber Eats y Serve Robotics están a la cabeza del despliegue

Este crecimiento no es casual. Empresas como Serve Robotics han ampliado sus operaciones de manera agresiva.

Según los informes oficiales de la compañía del primer trimestre de 2026, su flota activa ya cuenta con 2,000 unidades en las principales ciudades de Estados Unidos, con Los Ángeles como su centro de operaciones.

Esta expansión se basa en alianzas estratégicas con gigantes del sector. Gracias a una integración profunda con Uber Eats, marcas como White Castle, Shake Shack y Little Caesars están utilizando estos dispositivos de manera regular para pedidos de corta distancia.

El objetivo es claro: reducir los costos de la "última milla" en un 40%, optimizando los tiempos en áreas de tráfico denso donde un automóvil podría perder minutos valiosos buscando estacionamiento.

¿Cómo funcionan estos robots en una ciudad tan compleja?

Estos dispositivos, conocidos como Dispositivos de Entrega Personal (PDD), emplean una mezcla de tecnologías avanzadas para moverse por la jungla de concreto:

Autonomía de nivel 4: Empresas como Starship Technologies afirman que sus robots son un 99% autónomos.

Utilizan sensores LiDAR, cámaras de alta definición y radares para identificar obstáculos en tiempo real.

El "Cerebro" de NVIDIA: Según Ali Kashani, CEO de Serve Robotics, durante el CES 2026, la tecnología de procesamiento de NVIDIA permite que los robots aprendan de cada recorrido, mejorando su habilidad para cruzar calles y evitar chocar con peatones o mascotas.

Eficiencia térmica: La tercera generación de estos robots está equipada con compartimentos aislados que mantienen la comida a la temperatura perfecta, algo esencial para pedidos delicados como los famosos sliders o pizzas.

Desafíos: Entre la regulación y la convivencia urbana

No todo se trata de tecnología; la regulación se ha convertido en el nuevo campo de batalla.

Según LAist, la ciudad de Los Ángeles está revisando sus normativas actuales para ajustar las tarifas de permisos y el uso de la infraestructura pública.

Mientras los residentes se adaptan a compartir las aceras, las autoridades locales están evaluando cómo estas flotas afectan la accesibilidad para las personas con discapacidad.

Por otro lado, la aceptación pública ha mejorado notablemente. Un estudio reciente de Fast Company, que colocó a Coco Robotics en el segundo lugar de innovación logística en 2026, resalta que el diseño "amigable" y no amenazante de estos robots es fundamental para que los ciudadanos confíen en ellos en su vida cotidiana.

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