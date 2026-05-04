Evita multas: así funciona el renovado sistema de cámaras en autobuses escolares de Miami-Dade

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El Condado de Miami-Dade ha tomado una medida importante para mejorar la seguridad de sus estudiantes.

Después de una breve pausa técnica y administrativa, las autoridades locales han confirmado que el programa de cámaras de seguridad en los autobuses escolares ha vuelto a estar en marcha.

Este sistema tiene como objetivo principal identificar y sancionar a los conductores que ignoran la señal de "stop" (alto) de los autobuses cuando los niños están subiendo o bajando.

Un escudo tecnológico para los estudiantes de Miami-Dade

Esta iniciativa surge de una creciente preocupación por el alto número de infracciones de tráfico en las zonas escolares.

Según Telemundo 51, el sistema utiliza cámaras de alta resolución que están instaladas en el exterior de los autobuses.

Estos dispositivos se activan automáticamente cuando se despliega el brazo de la señal de parada, capturando las matrículas de los vehículos que no se detienen, lo que constituye una violación de las leyes de tránsito del estado de Florida.

El programa no solo busca castigar, sino también educar a la comunidad sobre los peligros mortales de adelantar un autobús escolar de manera ilegal.

Las autoridades de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS) subrayan que un segundo de distracción puede cambiar la vida de una familia para siempre.

Multas y consecuencias para los infractores en Miami-Dade

Con el relanzamiento de este programa, los conductores que sean captados en video recibirán notificaciones de infracción directamente en sus hogares.

Según información de fuentes locales como Telemundo 51, las multas por estas violaciones pueden ser bastante elevadas, buscando así desincentivar la reincidencia

Si el sistema de cámaras detecta que rebasaste ilegalmente un autobús escolar con la señal de "stop" desplegada, la consecuencia es inmediata:

Multa económica: La sanción estándar es de $225 dólares.

Método de envío: La citación llega directamente al propietario registrado del vehículo a través del correo postal.

Sin puntos en la licencia: Al ser una infracción captada por una cámara (similar a las de semáforo en rojo o exceso de velocidad en zonas escolares), generalmente se procesa como una multa civil. Esto significa que, aunque el golpe al bolsillo es fuerte, no suele sumar puntos negativos a tu historial de conducción ni afecta las primas de tu seguro, siempre y cuando se pague a tiempo.

La policía de Miami-Dade estará a cargo de revisar las imágenes para asegurarse de que cada citación emitida esté respaldada por una evidencia visual clara. El objetivo es fomentar una cultura de respeto absoluto hacia el transporte escolar.

Cómo funciona el sistema de detección de infracciones en Miami-Dade

El sistema es simple pero muy efectivo. Cuando el autobús escolar se detiene y extiende su señal lateral roja, los sensores detectan cualquier movimiento vehicular en el carril adyacente o en sentido contrario (dependiendo de cómo esté configurada la vía).

Si un auto sobrepasa el límite, la cámara graba el incidente y envía la información a una base de datos central.

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