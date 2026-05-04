Firehouse Subs ofrece sándwiches gratis en EEUU: por qué activan la promo y nombres que califican (+Fecha)

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La popular cadena estadounidense Firehouse Subs ha decidido apostar por una estrategia de marketing directa y generosa durante cierto día del mes de mayo.

Bajo el nombre de "Name Day", la franquicia busca promocionar su receta estrella, el Steak & Cheese Melt, regalando una unidad mediana a todas aquellas personas que lleven nombres específicos, incluyendo variantes muy comunes en la comunidad hispana.

¿Quiénes pueden comer gratis?

La promoción se activará para este 6 de mayo y está centrada en la familia del nombre "Michael".

Sin embargo, la cadena ha sido inclusiva con las variantes lingüísticas, lo que beneficia directamente a miles de residentes latinos y estadounidenses.

Los nombres que califican para el sándwich gratuito son:

Miguel

Michael

Michelle / Michele

/ Michaela

Mikey / Mike

¿En qué consiste el beneficio?

El producto en promoción es el Steak & Cheese Melt mediano.

Según Mike Hancock, presidente de la compañía, esta receta destaca por su combinación de costilla de res deshebrada, cebollas caramelizadas y un pan artesanal tostado.

El objetivo es que la comunidad pruebe lo que ellos consideran "el mejor sándwich de carne del mercado" sin costo alguno.

Requisitos y "Letra pequeña"

Para los inmigrantes y residentes en EEUU, es fundamental conocer las reglas para evitar inconvenientes en el mostrador:

Identificación: es obligatorio presentar una identificación oficial válida que muestre el nombre.

Sirven licencias de conducir, pasaportes (de cualquier país), tarjetas de residencia o identificaciones estatales.

Ubicaciones: la oferta es válida en los restaurantes participantes de los 50 estados.

Pero, se recomienda verificar en la app oficial de Firehouse Subs si tu localidad está incluida.

Límite: la promoción es válida únicamente por el día 6 de mayo de 2026 y está limitada a un sándwich por persona hasta agotar existencias.

¿Cómo encontrar tu Firehouse Subs más cercano?: la cadena cuenta con más de 1.200 locales. El uso de la herramienta "Store Locator" en su sitio web oficial es la forma más rápida de confirmar la participación de la tienda local.

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