Firehouse Subs ofrece sándwiches gratis en EEUU: por qué activan la promo y nombres que califican (+Fecha)

La popular cadena estadounidense Firehouse Subs ha decidido apostar por una estrategia de marketing directa y generosa durante cierto día del mes de mayo.
Bajo el nombre de "Name Day", la franquicia busca promocionar su receta estrella, el Steak & Cheese Melt, regalando una unidad mediana a todas aquellas personas que lleven nombres específicos, incluyendo variantes muy comunes en la comunidad hispana.
¿Quiénes pueden comer gratis?
La promoción se activará para este 6 de mayo y está centrada en la familia del nombre "Michael".
Sin embargo, la cadena ha sido inclusiva con las variantes lingüísticas, lo que beneficia directamente a miles de residentes latinos y estadounidenses.
Los nombres que califican para el sándwich gratuito son:
- Miguel
- Michael
- Michelle / Michele
- Michaela
- Mikey / Mike
¿En qué consiste el beneficio?
El producto en promoción es el Steak & Cheese Melt mediano.
Según Mike Hancock, presidente de la compañía, esta receta destaca por su combinación de costilla de res deshebrada, cebollas caramelizadas y un pan artesanal tostado.
El objetivo es que la comunidad pruebe lo que ellos consideran "el mejor sándwich de carne del mercado" sin costo alguno.
Requisitos y "Letra pequeña"
Para los inmigrantes y residentes en EEUU, es fundamental conocer las reglas para evitar inconvenientes en el mostrador:
- Identificación: es obligatorio presentar una identificación oficial válida que muestre el nombre.
Sirven licencias de conducir, pasaportes (de cualquier país), tarjetas de residencia o identificaciones estatales.
- Ubicaciones: la oferta es válida en los restaurantes participantes de los 50 estados.
Pero, se recomienda verificar en la app oficial de Firehouse Subs si tu localidad está incluida.
- Límite: la promoción es válida únicamente por el día 6 de mayo de 2026 y está limitada a un sándwich por persona hasta agotar existencias.
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