Restricciones de agua en Charlotte 2026: días de riego, multas y nuevas reglas por sequía

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La ciudad de Charlotte y el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, enfrentan un desafío climático complicado.

Debido a una sequía prolongada que ha reducido drásticamente los niveles del río Catawba, las autoridades han activado el Protocolo de Bajo Flujo (Fase 2).

Esta medida, que no se veía desde el año 2009, busca proteger el suministro vital de agua antes de que la situación sea irreversible.

A continuación, desglosamos las reglas obligatorias que impactarán su rutina diaria, el cuidado de su hogar y sus visitas a parques locales.

Calendario de riego: ¿Qué días le corresponde?

A partir del 15 de mayo de 2026, el riego de césped queda limitado a solo dos días por semana y exclusivamente en horario nocturno/madrugada (6:00 pm a 6:00 am) para evitar la evaporación:

Direcciones que terminan en número impar: martes y sábados.

martes y sábados. Direcciones que terminan en número par: miércoles y domingos.

Dato clave: el riego manual de plantas (con regadera o manguera con boquilla de cierre) y los sistemas de goteo siguen permitidos cualquier día.

Actividades prohibidas en el hogar

Para evitar el desperdicio, quedan suspendidas las siguientes actividades bajo riesgo de multas de $100 por cada infracción:

Lavado de autos en casa: no se permite el uso de mangueras residenciales para este fin. Deberá acudir a lavaderos comerciales.

no se permite el uso de mangueras residenciales para este fin. Deberá acudir a lavaderos comerciales. Piscinas: prohibido el llenado total de piscinas residenciales. Solo se permite el rellenado para mantener niveles de seguridad en días y horas asignados.

prohibido el llenado total de piscinas residenciales. Solo se permite el rellenado para mantener niveles de seguridad en días y horas asignados. Limpieza de exteriores: se prohíbe el lavado a presión de aceras, entradas (driveways) o paredes, a menos que sea por una emergencia de salud o seguridad.

se prohíbe el lavado a presión de aceras, entradas (driveways) o paredes, a menos que sea por una emergencia de salud o seguridad. Fuentes decorativas: deben permanecer apagadas a menos que tengan vida acuática (peces).

Alerta de incendios: prohibición en parques

Debido a que la maleza seca actúa como combustible, el Departamento de Parques y Jardines de Mecklenburg ha impuesto una prohibición total de fuego desde el lunes 4 de mayo de 2026:

Cero parrilladas: no se permite el uso de parrillas de carbón ni de gas en los parques.

no se permite el uso de parrillas de carbón ni de gas en los parques. Sin llamas abiertas: quedan prohibidas las fogatas, quemas de hojas, uso de velas o antorchas en áreas públicas.

¿Por qué ahora?

La cuenca del río Catawba suministra agua potable a millones de personas, sin embargo, actualmente, los niveles de los lagos han caído por debajo de los umbrales de seguridad operacional.

Las autoridades regionales advierten que, de no reducirse el consumo de forma voluntaria y obligatoria, se podría escalar a la Fase 3, que implicaría prohibiciones aún más severas para el comercio y la industria.

A tomar en cuenta:

Lavaderos de autos comerciales: estos establecimientos suelen usar sistemas de reciclaje de agua, por lo que su operación sigue permitida.

Esto ayuda a los trabajadores de servicios de limpieza y transporte (Uber/Lyft).

Excepciones para nuevos jardines: normalmente, Charlotte Water otorga permisos especiales de 45 días si alguien acaba de instalar césped nuevo (sod).

Ahora, debe verificar si esta excepción se mantiene en la Fase 2.

Cómo reportar desperdicios: los ciudadanos pueden reportar el uso ilegal de agua llamando al 311 o a través de la aplicación oficial de la ciudad. Costo del agua: el uso excesivo durante la sequía no solo conlleva multas, sino que puede disparar la factura mensual debido a las tarifas por bloques de consumo.

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