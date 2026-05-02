Semana clave en inmigración: justicia evalúa el TPS mientras el ICE enfrenta crisis presupuestaria

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El panorama migratorio en Estados Unidos (EEUU) enfrenta una semana de definiciones legales de alto impacto en las cortes federales. Miles de familias mantienen la mirada fija en los magistrados ante la posible pérdida de sus permisos laborales.

La administración actual busca desmantelar diversos programas que otorgan un estatus legal temporal a ciudadanos de naciones en crisis. Esta estrategia genera una incertidumbre jurídica sin precedentes para comunidades que residen hace décadas en el país.

El sistema de justicia analiza si las motivaciones detrás de estas suspensiones contienen elementos discriminatorios contra grupos específicos. Los defensores de los derechos civiles califican esta medida como el mayor proceso de deslegalización en la historia.

¿Por qué el futuro del TPS está en manos de la Corte Suprema?

La Corte Suprema decidirá este verano la validez de cancelar el TPS para 350.000 haitianos y 6.000 sirios. El fallo final impactará directamente la vida de 1.3 millones de beneficiarios procedentes de 17 naciones diferentes.

Los beneficiarios del programa aportan anualmente cerca de 29.000 millones de dólares a la economía de la nación. Además, estas personas conviven en hogares con 390,000 niños y 410.000 adultos que poseen la ciudadanía estadounidense.

La jueza Sonia Sotomayor cuestionó si las declaraciones presidenciales sobre los inmigrantes demuestran una intención discriminatoria ilegal. En contraste, el juez Brett Kavanaugh sugirió que las condiciones en países como Siria han mejorado recientemente.

¿Qué dictaminó la justicia federal?

Un juez federal en Maryland ordenó al servicio de inmigración reactivar las peticiones de residencia para 83 demandantes extranjeros. La sentencia califica como ilegal la pausa impuesta a las solicitudes de personas que ya residen en suelo estadounidense.

El magistrado George Russell indicó que el gobierno carece de discreción para decidir no adjudicar estos casos en absoluto. Muchas de estas personas contribuyen sustancialmente a la investigación científica y médica tras vivir años bajo estatus legal.

Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración endureció los controles de antecedentes con inteligencia artificial y apoyo del FBI. Esta nueva directiva provoca que el rezago actual alcance la cifra crítica de 11.6 millones de solicitudes.

¿Cómo reabre el Departamento de Seguridad Nacional?

El presidente firmó un proyecto que reabre el Departamento de Seguridad Nacional tras 75 días de cierre parcial administrativo. Sin embargo, las agencias de ICE y CBP no reciben fondos nuevos en esta legislación específica.

La medida garantiza el financiamiento hasta el 30 de septiembre para agencias como FEMA, el Servicio Secreto y la Guardia Costera. Los demócratas condicionan los fondos para vigilancia fronteriza a reformas profundas tras la muerte de dos ciudadanos.

Los republicanos intentan impulsar 70.000 millones de dólares adicionales para estas agencias mediante procesos de votación por mayoría simple.

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