EEUU endurece sanciones contra Cuba: este el nuevo bloqueo contra la isla

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El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que endurece el bloqueo a Cuba, aplicando un esquema de "sanciones secundarias" de la isla.

La orden ejecutiva no solo apunta a individuos, sino a industrias completas que generan divisas para el Gobierno cubano. Cualquier persona o empresa (extranjera o estadounidense) que opere en estos sectores podrá ser sancionada:

Energía y Minería: Bloqueo a la extracción y comercialización de recursos.

Defensa y Seguridad: Restricciones totales a la logística militar.

Servicios Financieros: Persecución de cualquier movimiento de capital hacia la isla.

EEUU ha lanzado una advertencia global a la banca:

Cierre de cuentas: Si un banco de cualquier país facilita una "transacción significativa" a un sancionado en Cuba, perderá sus cuentas en Wall Street .

Prohibición del Dólar: Se les prohibirá operar en la moneda estadounidense, lo que en la práctica desconecta a esas instituciones del sistema financiero global.

Restricción de Visas

Para evitar que el Gobierno cubano mueva sus activos antes de ser congelados, las sanciones han entrado en vigor de inmediato.

Veto Migratorio: Se prohíbe la entrada a EE. UU. a cualquier ejecutivo, funcionario o individuo relacionado con los sectores sancionados.

Justificación de la Casa Blanca: Trump calificó las acciones de La Habana como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

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