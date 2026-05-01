Sanciones

EEUU endurece sanciones contra Cuba: este el nuevo bloqueo contra la isla

Por Yasmely Saltos
Viernes, 01 de mayo de 2026 a las 07:00 pm

El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que endurece el bloqueo a Cuba, aplicando un esquema de "sanciones secundarias" de la isla.

La orden ejecutiva no solo apunta a individuos, sino a industrias completas que generan divisas para el Gobierno cubano. Cualquier persona o empresa (extranjera o estadounidense) que opere en estos sectores podrá ser sancionada:

  • Energía y Minería: Bloqueo a la extracción y comercialización de recursos.

  • Defensa y Seguridad: Restricciones totales a la logística militar.

  • Servicios Financieros: Persecución de cualquier movimiento de capital hacia la isla.

EEUU ha lanzado una advertencia global a la banca:

  • Cierre de cuentas: Si un banco de cualquier país facilita una "transacción significativa" a un sancionado en Cuba, perderá sus cuentas en Wall Street.

  • Prohibición del Dólar: Se les prohibirá operar en la moneda estadounidense, lo que en la práctica desconecta a esas instituciones del sistema financiero global.

 Restricción de Visas

Para evitar que el Gobierno cubano mueva sus activos antes de ser congelados, las sanciones han entrado en vigor de inmediato.

  • Veto Migratorio: Se prohíbe la entrada a EE. UU. a cualquier ejecutivo, funcionario o individuo relacionado con los sectores sancionados.

  • Justificación de la Casa Blanca: Trump calificó las acciones de La Habana como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

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