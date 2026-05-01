EEUU endurece sanciones contra Cuba: este el nuevo bloqueo contra la isla

El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que endurece el bloqueo a Cuba, aplicando un esquema de "sanciones secundarias" de la isla.
La orden ejecutiva no solo apunta a individuos, sino a industrias completas que generan divisas para el Gobierno cubano. Cualquier persona o empresa (extranjera o estadounidense) que opere en estos sectores podrá ser sancionada:
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Energía y Minería: Bloqueo a la extracción y comercialización de recursos.
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Defensa y Seguridad: Restricciones totales a la logística militar.
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Servicios Financieros: Persecución de cualquier movimiento de capital hacia la isla.
EEUU ha lanzado una advertencia global a la banca:
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Cierre de cuentas: Si un banco de cualquier país facilita una "transacción significativa" a un sancionado en Cuba, perderá sus cuentas en Wall Street.
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Prohibición del Dólar: Se les prohibirá operar en la moneda estadounidense, lo que en la práctica desconecta a esas instituciones del sistema financiero global.
Restricción de Visas
Para evitar que el Gobierno cubano mueva sus activos antes de ser congelados, las sanciones han entrado en vigor de inmediato.
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Veto Migratorio: Se prohíbe la entrada a EE. UU. a cualquier ejecutivo, funcionario o individuo relacionado con los sectores sancionados.
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Justificación de la Casa Blanca: Trump calificó las acciones de La Habana como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.
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