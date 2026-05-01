¿Guerra comercial 2026? Por qué tu próximo carro europeo será más caro en EEUU

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El presidente Donald Trump anunció que, a partir de la próxima semana, los aranceles aplicados a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea se elevarán al 25%.

Esta medida representa una escalada drástica en las tensiones transatlánticas y amenaza con desestabilizar una economía mundial que ya se encuentra en un estado de fragilidad.

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense justificó la decisión alegando que la Unión Europea "no está cumpliendo plenamente" con el pacto comercial vigente.

Aunque el mensaje no detalló los puntos exactos de fricción, la medida pone fin de manera abrupta a la tregua arancelaria que ambas potencias habían intentado sostener durante el último año.

El colapso del Acuerdo de Turnberry

La base de la relación comercial actual se cimentaba en el denominado Acuerdo de Turnberry, pactado en julio pasado entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Este marco establecía un tope arancelario del 15% para la mayoría de los bienes, una cifra que buscaba equilibrar la balanza comercial y ofrecer estabilidad a los fabricantes europeos.

Sin embargo, el estatus de este acuerdo comenzó a tambalearse a principios de este año tras un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El tribunal dictaminó que el presidente carecía de autoridad legal para declarar una emergencia económica con el fin de imponer aranceles específicos a la UE.

Tras esta sentencia, el arancel del 15% se vio reducido técnicamente al 10%, obligando a la Casa Blanca a buscar nuevas vías legales —basadas en investigaciones sobre seguridad nacional y desequilibrios comerciales— para reestructurar su política impositiva.

Un golpe multimillonario al sector automotriz

La decisión de elevar los impuestos a la importación al 25% impacta directamente en el corazón de la industria europea. Según estimaciones previas de la Comisión Europea, el acuerdo de 2025 debía ahorrar a los fabricantes de automóviles entre 585 y 700 millones de dólares mensuales.

Con la nueva tasa, esos ahorros se evaporan, encareciendo los vehículos europeos para el consumidor estadounidense y poniendo en riesgo miles de empleos en plantas de Alemania, Francia e Italia.

El volumen de lo que está en juego es masivo: en 2024, el comercio de bienes y servicios entre ambas potencias alcanzó los 2 billones de dólares, lo que equivale a un flujo promedio de 4,600 millones de euros diarios.

Cualquier alteración en este engranaje tiene el potencial de generar una reacción en cadena en los precios de suministros y logística a nivel global.

La respuesta de Bruselas: "Un acuerdo es un acuerdo"

Desde la Unión Europea, la postura se mantiene firme en la defensa de lo pactado. Tras los reveses judiciales en EE. UU., la Comisión Europea ya había advertido que esperaba que Washington cumpliera con sus compromisos establecidos en la Declaración Conjunta.

Bruselas subraya que, como el mayor socio comercial de Estados Unidos, los productos europeos deben beneficiarse del trato más competitivo sin aumentos unilaterales que superen los topes acordados en Escocia.

Este nuevo frente de batalla comercial no solo pone a prueba la resistencia de las cadenas de suministro, sino que también deja en el aire la validez de los acuerdos diplomáticos firmados en campos de golf, demostrando que en la economía de 2026, la estabilidad es un lujo difícil de mantener.

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