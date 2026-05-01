Aumenta el salario mínimo para los obreros en California a partir de este 1 de mayo: nuevo monto por hora

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California implementa un nuevo ajuste salarial desde este 1 de mayo, elevando el salario mínimo para los trabajadores de la construcción a $16,90 por hora.

Esta actualización del Departamento de Relaciones Industriales (DIR) garantiza un ingreso base anual de aproximadamente $35.152 para empleados a jornada completa.

Con esta acción, según reseña El Cronista, se consolida al estado como uno de los mercados laborales más dinámicos del país.

Importante

Es importante que los obreros identifiquen la zona donde laboran, ya que el dinamismo en proyectos comerciales e infraestructura pública varia.

Esto permite que ciudades como San Francisco lideren la tabla salarial con ingresos que superan los $61.000 anuales, muy por encima del promedio estatal.

Todos incluidos

La normativa vigente protege a todos los trabajadores del sector, independientemente de su estatus migratorio, permitiendo denuncias formales ante la Oficina de la Comisión Laboral en casos de sueldos impagos o tarifas inferiores a la ley.

Mientras que ciudades como San José y Sacramento ofrecen promedios que oscilan entre los $51.000 y $53.000 al año, las autoridades instan a la fuerza laboral a verificar sus recibos de pago y reportar irregularidades de inmediato.

Este ecosistema legal busca mitigar el impacto de la inflación y asegurar que la alta demanda de mano de obra en desarrollos residenciales reciba una compensación justa conforme al costo de vida actual en la región.

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