El fin de los precios secretos: Maryland frena el abuso de los algoritmos en apps de delivery

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Maryland se convierte en el pionero de Estados Unidos al frenar los algoritmos de los supermercados con la firma de la Ley de Protección contra Precios Depredadores por parte del gobernador Wes Moore.

Esta legislación, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, prohíbe estrictamente que las tiendas de comestibles y las aplicaciones de entrega a domicilio utilicen datos personales de los clientes para aplicar tarifas diferenciadas por un mismo producto.

La medida responde a una creciente preocupación por los "precios de vigilancia", donde la ubicación, el historial de búsqueda y hasta el tamaño del hogar determinaban cuánto pagaba cada persona, una práctica que Maryland ahora declara ilegal bajo sanciones económicas severas.

Ley

La nueva normativa exige que los precios en los estantes digitales se mantengan fijos durante al menos un día hábil completo, eliminando los cambios repentinos basados en el perfil del comprador según detalla El Tiempo Latino.

Es una decisión importante para proteger el bolsillo del consumidor, especialmente después de que investigaciones revelaran que plataformas como Instacart llegaban a cobrar hasta un 23% más a ciertos usuarios según sus ingresos inferidos.

Con multas que oscilan entre los $10,000 y $25,000 por infracción, el estado busca desmantelar un sistema donde las cámaras en los pasillos y las predicciones de las aplicaciones dictaban el costo de la canasta básica.

Importancia

Pese al avance, defensores del consumidor advierten que la ley posee vacíos legales, ya que los programas de lealtad y las membresías quedan fuera de la regulación, permitiendo que la personalización de precios sobreviva bajo el nombre de "descuentos".

Además, solo la Fiscalía General podrá iniciar acciones legales contra los comercios que violen la norma, lo que limita la capacidad de defensa directa de los ciudadanos.

No obstante, el éxito de este modelo en Maryland servirá de guía para estados como California y Nueva York, que ya analizan replicar este marco legal para garantizar que el precio final dependa del producto y no de la identidad del comprador.

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