¿Qué hacer en Washington DC este fin de semana? 6 planes increíbles y gratis que no puedes perderte

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El DC se prepara para una de las semanas más vibrantes de la temporada, ofreciendo una cartelera de eventos culturales y sociales gratis para los residentes y visitantes.

Desde el cierre de abril hasta el inicio de mayo, la agenda local destaca por su diversidad, integrando desde leyendas del arte urbano hasta festivales masivos que celebran la identidad de los barrios.

Esta oferta recreativa representa una oportunidad importante para disfrutar de la ciudad de manera accesible, utilizando el transporte público para conectar con puntos emblemáticos como Dupont Circle y el National Mall.

Eventos

Según detalla El Tiempo Latino, los eventos para esta semana son:

Charla con Fab 5 Freddy: El pionero del hip-hop y el grafiti analiza los orígenes del movimiento este miércoles 29 de abril en la Universidad Johns Hopkins.

El pionero del hip-hop y el grafiti analiza los orígenes del movimiento este miércoles 29 de abril en la Universidad Johns Hopkins. Foro de votación por preferencia: Un encuentro cívico en Anacostia para entender los cambios en el sistema electoral de la ciudad, liderado por la Junta de Elecciones de DC.

Un encuentro cívico en Anacostia para entender los cambios en el sistema electoral de la ciudad, liderado por la Junta de Elecciones de DC. Around the World Embassy Tour: El sábado 2 de mayo, decenas de sedes diplomáticas abren sus puertas con muestras gastronómicas y artísticas globales.

El sábado 2 de mayo, decenas de sedes diplomáticas abren sus puertas con muestras gastronómicas y artísticas globales. Adams Morgan PorchFest: Más de 100 bandas de diversos géneros transforman los porches y patios del vecindario en escenarios musicales el sábado por la tarde.

Más de 100 bandas de diversos géneros transforman los porches y patios del vecindario en escenarios musicales el sábado por la tarde. Sound Scene 2026 en el Hirshhorn: Un festival de arte sonoro interactivo que ocupa las instalaciones del museo durante todo el fin de semana.

Un festival de arte sonoro interactivo que ocupa las instalaciones del museo durante todo el fin de semana. Fiesta Comunitaria en Seven Corners: El viernes 9 de mayo, la organización Infinite Legacy ofrece bienestar, comida y mochilas gratuitas para las familias locales.

Recuerde

Es importante que los interesados en asistir a estas jornadas verifiquen los requisitos de registro previo en eventos específicos, como la charla de Fab 5 Freddy o la fiesta en Seven Corners, para asegurar su acceso.

La gran concentración de actividades este sábado sugiere planificar las rutas con antelación, priorizando el uso del Metro para evitar los cierres viales en zonas como Adams Morgan.

Con opciones que van desde la diplomacia internacional hasta el arte multisensorial, Washington DC reafirma su posición como un epicentro cultural dinámico y abierto a todos los presupuestos.

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