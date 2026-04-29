Entregas de Walmart con drones en Miami: descubre cómo funcionará el nuevo servicio

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La logística de “última milla” está cambiando en Estados Unidos (EEUU), tras una demostración exitosa en el campus Wolfson del Miami-Dade College (MDC), Walmart y la empresa de tecnología de aviación Wing han confirmado que sus planes de expansión de entrega con drones están en marcha.

Miami se perfila como una de las próximas ciudades clave en adoptar esta tecnología que promete llevar productos a los hogares en menos de 30 minutos.

¿Cómo funciona la entrega por aire?

El servicio, operado por Wing, propiedad de Alphabet (Google), utiliza aeronaves no tripuladas diseñadas para la eficiencia.

Estas cuentan con una velocidad de hasta 60 millas por hora, estos drones están optimizados para resolver necesidades inmediatas.

¿Qué se puede pedir?: artículos de hasta 2.5 libras, incluyendo comestibles, productos frescos, medicamentos de venta libre y pequeños artículos electrónicos (como audífonos).

artículos de hasta 2.5 libras, incluyendo comestibles, productos frescos, medicamentos de venta libre y pequeños artículos electrónicos (como audífonos). Eficiencia: está diseñado para compras de "emergencia" o artículos olvidados, no para el abastecimiento semanal.

está diseñado para compras de "emergencia" o artículos olvidados, no para el abastecimiento semanal. Sostenibilidad: según Mauricio Rodas, exalcalde de Quito y experto en urbanismo, esta tecnología no solo reduce costos, sino que ayuda a disminuir las emisiones de CO2 y la contaminación acústica al sacar vehículos de las calles.

Expansión nacional: ¿Cuándo llegará a tu ciudad?

El despliegue forma parte de una estrategia ambiciosa de Walmart y Wing, con operaciones exitosas actualmente en Dallas-Fort Worth y Atlanta, las empresas han puesto la mira en una expansión masiva que incluye a Los Ángeles, St. Louis, Cincinnati y, específicamente en Florida, a Miami, Orlando y Tampa.

La meta es clara: para 2027, la red contará con más de 270 ubicaciones de entrega habilitadas con drones en todo EEUU.

Zonas de exclusión: es importante recordar a los usuarios que la entrega con drones está sujeta a normativas locales de zonificación. No todos los vecindarios serán aptos debido a cables eléctricos, densidad de árboles o restricciones de espacio aéreo privado.

Seguridad y normativa

Una de las mayores inquietudes de los residentes es la seguridad operativa.

Al respecto, Jessie Poole-Strang, representante de Wing, enfatizó que los drones operan bajo estrictas regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La tecnología cuenta con un historial probado de cientos de miles de entregas a domicilio, validadas en estrecha colaboración con las autoridades locales y federales.

Guía rápida para el usuario

Si vives en una de las zonas de cobertura, el proceso para acceder a este servicio es sencillo:

Descarga la aplicación de Wing: es la plataforma principal para gestionar los pedidos. Suscripción: los suscriptores de Walmart Plus disfrutan de entregas gratuitas, lo que convierte a este servicio en una opción de bajo costo para las compras de último minuto. Lista de espera: para verificar disponibilidad en tu código postal e inscribirte en la lista de espera, puedes acceder directamente a través de la aplicación de Wing, https://wing.com/walmart, o la web de Walmart.

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