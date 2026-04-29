El pago de estímulo que otorga Nuevo México a sus residentes: cómo cobrarlo

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El estado de Nuevo México en EEUU inicia este 2026 el pago de estímulos a residentes elegibles, según lo detalló el portal SoloDinero.

En este sentido, la medida corresponde a la activación de programas de alivio económico, dependiendo del año fiscal y algunos ajustes por inflación.

Sin embargo, cada programa cuenta con normas diferentes, lo que genera que muchos latinos no sepan si les corresponde o no.

Cómo saber si calificas para el pago

En este caso, según explica SoloDinero, el pago es automático, a diferencia de los cheques federales. Además, la persona debe contar con los siguientes requisitos:

-Haber declarado impuestos estatales.

-Tener ingresos dentro de ciertos límites.

-Residir en Nuevo México durante el período requerido.

Si te toca

Uno de los errores más comunes por parte de los trabajadores es pensar que este pago no le corresponde y que son exclusivamente para ciudadanos con ingresos realmente bajos, pero no es así.

Dentro de este contexto, en Nuevo México, múltiples personas con ITIN o ingresos medios también califican para recibir estas ayudas.

Monto de lo que puede recibir

Si bien, la cantidad exacta de dinero varía pero puede oscilar entre los $150 y más de $1,000. Además, pueden ser pagos únicos o distribuidos en varias partes, según lo informó el portal SoloDinero.

Por qué estos pagos son cada vez más frecuentes

Nuevo México y otros estados de EEUU, emplean Superávits fiscales con el objetivo de aliviar presiones económicas ante la inflación. En el mismo orden de ideas, ahora el apoyo económico no depende únicamente del gobierno federal.

Qué hacer hoy

Por ahora, según las recomendaciones expuestas por SoloDinero, usted debe verificar si su estado tiene programas activos, asegurarse de haber declarado impuestos y estar al tanto de las notificaciones oficiales.

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