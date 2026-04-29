Crecen estafas en redes sociales: dos plataformas lideran fraudes; por esto caen las víctimas en EEUU

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Las redes sociales dejaron de ser solo plataformas de conexión para convertirse en el escenario principal del crimen financiero en Estados Unidos (EEUU).

Según datos confirmados por la Comisión Federal de Comercio (FTC), las pérdidas reportadas por estafas iniciadas en redes sociales alcanzaron los $2.100 millones en 2025, una cifra ocho veces superior a la registrada apenas hace cinco años.

¿Dónde operan más los delincuentes?

La FTC identifica una jerarquía clara en el ecosistema del fraude, basada en la frecuencia y el volumen de pérdidas:

Facebook: se mantiene como la plataforma con mayor reporte de pérdidas económicas, superando incluso a los SMS y correos electrónicos.

Su capacidad de segmentación permite a los estafadores personalizar sus ataques.

WhatsApp: la segunda herramienta más explotada, utilizada principalmente para estafas de ingeniería social y suplantación de identidad.

En tercer lugar, pero no tan utilizada como las dos primeras, se encuentra:

Instagram: muy utilizada para estafas de compras y fraudes de "estilo de vida" o inversión.

Los tópicos más usados para el engaño

Los delincuentes no eligen sus temas al azar, utilizan tópicos que generan urgencia, miedo o esperanza para vulnerar a las víctimas:

Inversiones "mágicas": es el negocio más lucrativo ($1.100 millones en pérdidas).

Utilizan testimonios falsos y publicidad engañosa sobre criptomonedas o mercados financieros para atraer a usuarios que buscan ingresos rápidos.

Compras fraudulentas: el tipo de estafa más denunciado por volumen.

Páginas falsas que ofrecen productos con descuentos increíbles; si pagas, el producto nunca llega.

Suplantación de agencias gubernamentales: un punto crítico para la comunidad inmigrante.

Los estafadores se hacen pasar por agentes de Inmigración (ICE/USCIS), el Seguro Social o el IRS, amenazando con deportaciones o multas si no se paga una "tarifa" inmediata mediante métodos no rastreables.

Estafas románticas: los estafadores crean perfiles falsos, ganan la confianza de la víctima durante meses y, eventualmente, solicitan dinero para una "emergencia" o un "viaje" para encontrarse.

Detalles sobre las estafas que apuntan a inmigración e impuestos

El informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) destaca que los estafadores utilizan la inmigración como un vehículo principal para generar miedo y urgencia.

A continuación, los puntos clave sobre cómo operan estas estafas específicas:

1. El método del miedo

Los delincuentes suplantan la identidad de agencias federales fundamentales, principalmente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), además del Seguro Social y el IRS (Impuestos).

El objetivo es convencer a la víctima de que existe un problema legal inminente, como:

Una irregularidad en su expediente migratorio.

Una multa pendiente por error en la declaración de impuestos.

Una amenaza directa de deportación o revocación de beneficios si no se realiza un pago inmediato.

2. Tácticas de presión

La FTC señala que estas estafas son especialmente peligrosas porque los atacantes:

Crean urgencia: exigen soluciones "ahora mismo" para evitar consecuencias legales graves, lo que impide que la persona busque asesoría legal o verifique la información.

exigen soluciones "ahora mismo" para evitar consecuencias legales graves, lo que impide que la persona busque asesoría legal o verifique la información. Exigen pagos no rastreables: instan a realizar depósitos mediante métodos que son casi imposibles de recuperar, como tarjetas de regalo, transferencias bancarias directas o aplicaciones de pago móvil sin protección al comprador.

instan a realizar depósitos mediante métodos que son casi imposibles de recuperar, como tarjetas de regalo, transferencias bancarias directas o aplicaciones de pago móvil sin protección al comprador. Robo de identidad: no solo buscan dinero; muchas veces solicitan información personal sensible (como números de Seguro Social, números de caso o copias de documentos oficiales) bajo la excusa de "actualizar su estatus".

Guía de protección: escúdese contra estafadores

La FTC recomienda seguir estos pasos para blindar tus cuentas y tu patrimonio:

Configuración de privacidad extrema: limita quién puede ver tus publicaciones, listas de amigos y fotos. Si tu perfil es 100% público, le estás dando a los delincuentes un mapa detallado para segmentarte.

limita quién puede ver tus publicaciones, listas de amigos y fotos. Si tu perfil es 100% público, le estás dando a los delincuentes un mapa detallado para segmentarte. Regla de oro sobre inversiones: nunca aceptes consejos de inversión de alguien a quien solo conoces por redes sociales. Si alguien te promete ganancias garantizadas, es un fraude.

nunca aceptes consejos de inversión de alguien a quien solo conoces por redes sociales. Si alguien te promete ganancias garantizadas, es un fraude. Verificación externa: Si recibes un mensaje sobre impuestos, visas o seguro social, nunca hagas clic en enlaces internos.

Cierra la aplicación, ve al sitio oficial (terminado en .gov) o llama directamente al número oficial de la agencia.

Investigación previa: Antes de comprar en una tienda que viste en Instagram o Facebook, escribe en Google el nombre de la empresa seguido de las palabras "estafa" o "queja".

Además, tenga en cuenta que:

Ninguna agencia gubernamental oficial pedirá pagos por teléfono: USCIS, el IRS o el Seguro Social nunca te llamarán para exigir dinero ni aceptarán pagos por teléfono mediante tarjetas de regalo o transferencias rápidas.

Privacidad total: nunca entregues información personal a través de un mensaje de redes sociales o un enlace sospechoso que te llegue por mensaje de texto.

Lo que debes saber: si sospechas que te han contactado para una estafa, puedes reportarlo directamente en el portal oficial de la FTC: si sospechas que te han contactado para una estafa, puedes reportarlo directamente en el portal oficial de la FTC: ReportFraud.ftc.gov

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