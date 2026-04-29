¡Récord histórico! La gasolina llega a los 4,23 dólares en EEUU este 29 de abril

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El precio medio de la gasolina en Estados Unidos rompió un nuevo récord histórico al situarse en los 4,23 dólares por galón, según el reporte más reciente de la asociación automovilística AAA.

El incremento no es un evento aislado, sino el resultado directo del estrangulamiento de las rutas energéticas en Oriente Medio, una situación que ya está golpeando los bolsillos de millones de estadounidenses.

El Estrecho de Ormuz: el epicentro de la crisis

La razón principal de este repunte es el bloqueo estratégico en el Estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que transita el 20% del suministro mundial de crudo.

El pulso geopolítico entre Estados Unidos e Irán ha paralizado el flujo de petróleo, provocando una reacción en cadena en los mercados internacionales:

WTI (Texas): el crudo de referencia en EE. UU. ha subido un 6% en solo un mes, superando la barrera de los 100 dólares por barril .

Brent (Europa): el petróleo Brent se disparó un 9%, cotizando por encima de los 115 dólares, ante el temor de que el bloqueo sea prolongado.

Ruptura en la OPEP y caída de la producción

El panorama se ha agravado tras la sorpresiva salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y la OPEP+. El país emiratí justificó su retirada debido a las "perturbaciones insostenibles" en el Golfo Pérsico.

Los datos de marzo son alarmantes: la producción de la OPEP se desplomó en casi 8 millones de barriles diarios, una caída del 27,5% respecto a febrero.

La guerra y el bloqueo han afectado severamente la capacidad de exportación de países clave como Irak, dejando al mercado global con un déficit difícil de cubrir a corto plazo.

El impacto en el hogar: ¿Qué esperar?

Analistas de Bank of America advierten que, aunque por ahora el impacto más severo se concentra en los hogares de bajos ingresos, el riesgo de una inflación generalizada es real.

"Existe un riesgo mayor si el aumento de los precios de la gasolina y el petróleo se traslada a otros productos de primera necesidad, como los alimentos y los servicios públicos", señala el informe recogido por CNBC.

Si los costos de transporte logístico siguen subiendo, es cuestión de semanas para que los estantes de los supermercados reflejen un nuevo ajuste de precios.

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