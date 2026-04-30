Aumento de salario en EEUU: Los estados que pagan más de $15 la hora

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La disparidad salarial en Estados Unidos alcanza niveles históricos este 2026, dejando en evidencia la inacción del Congreso federal frente al dinamismo de las legislaturas locales.

Mientras el gobierno central mantiene estancada la remuneración base en $7.25 por hora desde hace más de una década, una oleada de estados aplica ajustes automáticos para contrarrestar la inflación y el elevado costo de vida.

Esta fragmentación económica genera una brecha de más del 100% entre los ingresos de los trabajadores según su ubicación geográfica, una realidad que impacta de forma directa a la comunidad hispana, la cual ocupa gran parte de los puestos en sectores operativos y de servicios.

Estados

Según detalla Solo Dinero, estos son los estados donde el salario mínimo por hora supera los $15:

Distrito de Columbia: $17.95

Washington : $17.13

Nueva York (NYC y zonas aledañas): $17

Connecticut: $16.94

California: $16.90

Hawái, Rhode Island y resto de Nueva York: $16

Nueva Jersey, Colorado y Arizona: Más de $15

Illinois, Maryland, Massachusetts, Missouri y Nebraska: $15

Recuerde

Esta configuración del mercado laboral obliga a los empleados a estudiar minuciosamente las normativas de su localidad.

Esto debido a que, incluso dentro de un mismo estado, ciertos condados o ciudades imponen tarifas superiores para ajustarse a la realidad económica regional.

Conocer estos derechos laborales resulta una tarea importante para evitar abusos y asegurar que el esfuerzo de los trabajadores reciba la compensación que dicta la ley estatal vigente.

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