¿Aplicas? El nuevo pago masivo del IRS que llegará incluso a quienes no declaran impuestos

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El Congreso de los Estados Unidos evalúa la implementación de la Ley de Reembolso de Aranceles al Consumidor Estadounidense de 2026 (H.R. 7865), una iniciativa que busca inyectar más de 231 mil millones de dólares directamente en la economía de los hogares.

Esta propuesta, vinculada al entorno político de Donald Trump, surge como una medida de compensación frente al incremento de precios derivado de las recientes políticas comerciales y arancelarias.

El plan prioriza el alivio financiero de las familias de ingresos bajos y medios, estableciendo un límite de elegibilidad para quienes perciban menos de $400 000 anuales, lo que representa un esfuerzo por mitigar la inflación en los productos de consumo diario.

¿Quiénes lo reciben?

La distribución de los fondos se ejecutará mediante un sistema de montos base que favorece la estructura familiar, otorgando el 100% del beneficio a contribuyentes solteros, el 150% a jefes de hogar y el 200% a parejas casadas.

Además, el proyecto añade un incentivo importante de $125 por cada hijo elegible, condicionado a la disponibilidad presupuestaria final según detalla Solo Dinero.

Sin declarar

Un aspecto novedoso de esta legislación es la inclusión de personas que tradicionalmente no presentan declaraciones fiscales.

Para ellos, el Servicio de Rentas Internas (IRS) habilitará una plataforma de registro simplificada que garantice que nadie quede fuera del sistema de reembolsos por su situación tributaria.

Para garantizar la celeridad del proceso, el Gobierno planea utilizar la infraestructura del IRS para emitir pagos únicos a través de depósitos directos, cheques físicos o tarjetas de débito prepagadas.

Reto

Sin embargo, la administración enfrenta el reto de actualizar la información bancaria y domiciliaria de millones de beneficiarios para evitar retrasos en las entregas.

Mientras el Tesoro se prepara para rendir cuentas periódicas al Congreso sobre el avance de las emisiones, esta propuesta destaca como una estrategia de compensación directa.

La misma pone el foco en el poder adquisitivo del ciudadano común frente a las fluctuaciones del comercio internacional.

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