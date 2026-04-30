Alerta por termómetros: el sol golpea a Miami con temperaturas récord esta semana

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El sur de la Florida experimenta un cambio drástico en las condiciones climáticas habituales para esta época del año. Los residentes deben preparar sus hogares y rutinas ante el incremento progresivo del calor en toda la región costera. Los expertos recomiendan precaución debido a la intensidad del sol que dominará el panorama meteorológico durante las próximas jornadas.

La ausencia de nubosidad significativa facilita que la radiación solar impacte directamente sobre el asfalto y las zonas urbanas de la ciudad. Este fenómeno genera una sensación térmica superior a la que marcan los instrumentos de medición tradicionales en áreas abiertas. La humedad característica de la zona potenciará este ambiente sofocante para quienes realicen actividades al aire libre.

¿Cómo afectará el aumento de temperaturas en Miami?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó que las temperaturas alcanzarán los 90 grados este jueves y viernes en diversos puntos del condado. El pronóstico anticipa que el calor subirá hasta los 91 grados durante el sábado y el domingo en un evento climático excepcional. Esta noticia marca oficialmente el registro de los primeros 90 grados de la temporada según los datos oficiales.

Según CBS News Miami, destaca que el calor abrasador se mantendrá de forma constante hasta el fin de semana. La meteoróloga Lissette González comentó que "el calor ya está aquí" tras observar las tendencias de los modelos climáticos actuales. Las autoridades locales vigilan la situación para emitir recomendaciones de hidratación y cuidado a la población vulnerable.

¿Qué tregua climatológica tendrán los residentes?

Las temperaturas mínimas nocturnas proporcionarán un alivio necesario al descender hasta el rango bajo y medio de los 70 grados. Sectores como Kendall incluso reportaron un amanecer de 65 grados este miércoles antes del inicio de la escalada térmica diaria. Este contraste permite que el ambiente recupere cierta frescura durante la madrugada para beneficio de los sistemas eléctricos y el descanso.

La estabilidad atmosférica impedirá la formación de lluvias significativas hasta el domingo, lo que garantiza días de cielo despejado. El servicio meteorológico informó que existe solo un 30 por ciento de probabilidad de precipitaciones durante el día de cierre del fin de semana. Esta sequía temporal favorece los planes recreativos, aunque incrementa la necesidad de protección solar constante en la población.

¿Cuándo cambiará este clima en Miami?

El panorama cambiará el domingo por la noche cuando la probabilidad de lluvias aumente drásticamente hasta alcanzar un 70 por ciento. Estas precipitaciones ayudarán a reducir los valores del termómetro a principios de la próxima semana según indican las proyecciones actuales. La llegada de este frente húmedo dispersará el aire caliente acumulado durante los días previos de sol intenso.

Los ciudadanos deben aprovechar el descenso nocturno de las temperaturas para ventilar sus viviendas antes del pico máximo de calor vespertino. El uso de ropa ligera y la ingesta constante de agua representan las defensas principales frente a este incremento térmico prematuro. Miami entra así en una fase climática que anticipa un verano riguroso y con récords de temperatura en el horizonte.

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