Burger King lanza menú galáctico de "The Mandalorian y Grogu": detalles

La fiebre por la saga más famosa del cine llega al menú de comida rápida para celebrar el estreno de la película Star Wars: The Mandalorian y Grogu.
Es por ello que Burger King lanzó en sus restaurantes de Estados Unidos (EEUU) un menú de edición limitada que incluye empaques coleccionables y sabores inspirados en la galaxia.
Burger King lanza menú galáctico
A partir del 4 de mayo, los clientes en EEUU podrán disfrutar de esta experiencia inmersiva.
Aunque la promoción está limitada por ahora al territorio norteamericano, el anuncio generó gran expectativa entre los fanáticos y coleccionistas de todo el mundo.
La oferta incluye platos diseñados exclusivamente para esta colaboración:
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BBQ Bounty Whopper: Servida en un envase con la forma del icónico casco mandaloriano.
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Batido de galleta azul de Grogu: Un helado cremoso con jarabe de galleta de azúcar azul, disponible en los locales participantes de Estados Unidos.
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Papas de pollo al ajillo Presentadas en cajas con temática de Grogu (Baby Yoda).
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Imperial Cheddar Ranch Tots: Croquetas de papa en cajas inspiradas en las fuerzas del Imperio.
La promoción también incluye cuatro copas coleccionables exclusivas y, para los más pequeños, el menú King Jr. incorporará juguetes e incluye:
- Hamburguesa o cuatro nuggets a elegir.
- Puré de manzana y patatas fritas tamaño infantil
- Leche o zumo de manzana a elegir
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