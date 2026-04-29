Consumo

Burger King lanza menú galáctico de "The Mandalorian y Grogu": detalles

La oferta incluye platos diseñados exclusivamente para esta colaboración.

 

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 03:45 pm
Burger King lanza menú galáctico de "The Mandalorian y Grogu": detalles

La fiebre por la saga más famosa del cine llega al menú de comida rápida para celebrar el estreno de la película Star Wars: The Mandalorian y Grogu.

Es por ello que Burger King lanzó en sus restaurantes de Estados Unidos (EEUU) un menú de edición limitada que incluye empaques coleccionables y sabores inspirados en la galaxia.

Burger King lanza menú galáctico

A partir del 4 de mayo, los clientes en EEUU podrán disfrutar de esta experiencia inmersiva.

Aunque la promoción está limitada por ahora al territorio norteamericano, el anuncio generó gran expectativa entre los fanáticos y coleccionistas de todo el mundo.

La oferta incluye platos diseñados exclusivamente para esta colaboración:

  • BBQ Bounty Whopper: Servida en un envase con la forma del icónico casco mandaloriano.

  • Batido de galleta azul de Grogu: Un helado cremoso con jarabe de galleta de azúcar azul, disponible en los locales participantes de Estados Unidos.

  • Papas de pollo al ajillo Presentadas en cajas con temática de Grogu (Baby Yoda).

  • Imperial Cheddar Ranch Tots: Croquetas de papa en cajas inspiradas en las fuerzas del Imperio.

La promoción también incluye cuatro copas coleccionables exclusivas y, para los más pequeños, el menú King Jr. incorporará juguetes  e incluye:

  • Hamburguesa o cuatro nuggets a elegir.
  • Puré de manzana y patatas fritas tamaño infantil
  • Leche o zumo de manzana a elegir

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