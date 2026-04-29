Burger King lanza menú galáctico de "The Mandalorian y Grogu": detalles

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La fiebre por la saga más famosa del cine llega al menú de comida rápida para celebrar el estreno de la película Star Wars: The Mandalorian y Grogu.

Es por ello que Burger King lanzó en sus restaurantes de Estados Unidos (EEUU) un menú de edición limitada que incluye empaques coleccionables y sabores inspirados en la galaxia.

Burger King lanza menú galáctico

A partir del 4 de mayo, los clientes en EEUU podrán disfrutar de esta experiencia inmersiva.

Aunque la promoción está limitada por ahora al territorio norteamericano, el anuncio generó gran expectativa entre los fanáticos y coleccionistas de todo el mundo.

La oferta incluye platos diseñados exclusivamente para esta colaboración:

BBQ Bounty Whopper: Servida en un envase con la forma del icónico casco mandaloriano.

Batido de galleta azul de Grogu: Un helado cremoso con jarabe de galleta de azúcar azul, disponible en los locales participantes de Estados Unidos.

Papas de pollo al ajillo Presentadas en cajas con temática de Grogu (Baby Yoda).

Imperial Cheddar Ranch Tots: Croquetas de papa en cajas inspiradas en las fuerzas del Imperio.

La promoción también incluye cuatro copas coleccionables exclusivas y, para los más pequeños, el menú King Jr. incorporará juguetes e incluye:

Hamburguesa o cuatro nuggets a elegir.

Puré de manzana y patatas fritas tamaño infantil

Leche o zumo de manzana a elegir

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