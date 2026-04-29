¡Orgullo tricolor! El primer restaurante venezolano a la carta llega a Washington DC esta semana

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La escena gastronómica de Washington DC marca un hito esta semana con la apertura de DC Al Toque, el primer establecimiento venezolano de servicio completo y a la carta en el corazón de la ciudad.

Ubicado en el 3910 de la 14th Street NW, este ambicioso proyecto ocupa el espacio del antiguo Añejo Bar & Grill y busca trascender la oferta tradicional de comida rápida latina según un reportaje de el Tiempo Latino.

Liderado por una alianza de emprendedores venezolanos y salvadoreños, el local ofrece un recorrido culinario que abarca desde la zona costera hasta las montañas de Venezuela, integrando sabores que reflejan la rica herencia migratoria del país caribeño.

Propuesta

La propuesta del menú destaca por su autenticidad y dimensiones, presentando platos icónicos como el pabellón criollo, parrilladas con cortes tradicionales y el sorprendente "pepito de un metro", diseñado para ser compartido entre seis comensales.

Además de los platos fuertes, el restaurante incorpora una panadería artesanal que funciona desde las 9:00 am, donde se elaboran diariamente clásicos como cachitos, pan de coco y las famosas "piñitas".

Esta variedad resulta importante para consolidar un punto de encuentro que funciona tanto para desayunos familiares como para cenas con entretenimiento en vivo, gracias a su amplia capacidad para 139 personas entre el salón principal y su terraza.

Historia de inmigrantes

Detrás de esta apertura existe una historia de perseverancia que resuena con la comunidad inmigrante del DMV, ya que sus fundadores iniciaron sus trayectorias como meseros en la zona antes de materializar su propio negocio.

En un contexto económico donde el sector restaurantero de la capital ha enfrentado cierres constantes, DC Al Toque apuesta por la cocina de memoria y el servicio cálido.

La ubicación estratégica cerca de la estación de Metro Columbia Heights facilita el acceso a este nuevo bastión de la cultura venezolana, que no solo busca satisfacer el paladar, sino también fortalecer la identidad de una comunidad que continúa en plena expansión en la región.

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