¿Por qué no es feriado el 1 de mayo en EEUU? La razón te sorprenderá

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lanzan a las calles para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores.

Sin embargo, en Estados Unidos, el país donde comenzó la lucha que dio origen a esta conmemoración, el calendario laboral marca un día como cualquier otro.

Si te preguntas por qué el 1 de mayo no es un día festivo en Estados Unidos, la respuesta se entrelaza con la política, el miedo al radicalismo y una estrategia del gobierno para "suavizar" el movimiento obrero.

El origen paradójico: todo comenzó en Chicago

Es curioso que Estados Unidos no celebre el 1 de mayo, ya que esta fecha honra a los Mártires de Chicago.

Según los registros del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL), en mayo de 1886, miles de trabajadores se unieron en una huelga para exigir una jornada laboral de ocho horas.

La situación se intensificó el 4 de mayo durante la Revuelta de Haymarket, cuando una bomba estalló en medio de una manifestación, causando la muerte de policías y civiles.

Este trágico evento llevó a la ejecución de varios líderes sindicales, convirtiéndose en un símbolo global de la lucha obrera.

¿Por qué se eligió septiembre en lugar del 1 de mayo?

Mientras que el resto del mundo adoptaba el 1 de mayo (propuesto por la Segunda Internacional en 1889), el gobierno estadounidense optó por un camino diferente por tres razones principales:

Distanciamiento del socialismo: El presidente Grover Cleveland y otros líderes políticos temían que celebrar el 1 de mayo fortaleciera los movimientos socialistas y anarquistas.

Según la Enciclopedia Britannica, el gobierno buscaba una fecha "políticamente neutral".

El desfile de Nueva York: Los sindicatos estadounidenses ya tenían su propia tradición. El 5 de septiembre de 1882, la Central Labor Union organizó el primer desfile del "Labor Day" en Nueva York.

Orden social: Después de la violenta huelga de Pullman en 1894, Cleveland firmó la ley que estableció el Labor Day como un feriado federal el primer lunes de septiembre, intentando reconciliarse con los trabajadores, pero manteniéndose alejado de la carga simbólica de mayo.

Diferencias entre el 1 de mayo y el Labor Day

Aunque ambos celebran al trabajador, sus ambientes son bastante diferentes. El 1 de mayo en Estados Unidos, conocido como May Day, está a menudo vinculado a protestas por los derechos de los inmigrantes y la justicia social. En cambio, el Labor Day de septiembre se siente como el "fin del verano".

Según las fuentes oficiales del Gobierno de Estados Unidos, se describe como una celebración anual de las contribuciones sociales y económicas de los trabajadores, que hoy en día se celebra con barbacoas, ofertas de compras y desfiles familiares.

En resumen, el 1 de mayo no es un día festivo en Estados Unidos porque el sistema ha optado por una celebración que prioriza el descanso y el consumo en lugar de la protesta y la memoria revolucionaria.

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