En estas fechas serán más caros los viajes a Miami: descubre el motivo

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El rugido de los motores regresa al sur de Florida, pero este año la velocidad no solo estará en la pista, sino también en los precios.

Este miércoles 29 de abril de 2026, a pocos días de que inicie el Gran Premio de Miami (del 1 al 3 de mayo), los indicadores turísticos confirman que asistir al evento será más caro que nunca, con los vuelos liderando las subidas por encima de los hoteles.

Según los informes de Data Appeal y Mabrian, el "Efecto F1" está redefiniendo los costos de viaje, especialmente para los aficionados que llegan desde América Latina.

Vuelos: el mayor golpe al bolsillo

Si planeas volar a Miami entre el 30 de abril y el 4 de mayo, prepárate para tarifas un 12.5% más altas que las de la edición 2025. El encarecimiento es desigual, afectando con mayor fuerza a ciertos mercados clave:

México: los precios han experimentado un salto astronómico del 67.7% .

Brasil: los vuelos desde el gigante sudamericano suben un 33.2% .

Colombia: un incremento más moderado del 4.6% .

Mercado doméstico (EE. UU.): Las rutas nacionales han subido un 10.1%, reflejando la alta demanda interna por el evento en el Miami International Autodrome.

Hoteles: subidas moderadas en la gama media-alta

A diferencia de los vuelos, el sector hotelero en Miami muestra una evolución más estable, principalmente porque la ciudad ya opera con tarifas base muy elevadas.

Tarifa media: se sitúa en los $388 por noche , un aumento del 2.6% respecto al año pasado.

Foco en 4 estrellas: los hoteles de esta categoría son los que más suben, con un 3.7% interanual, lo que indica que el fanático de la F1 busca comodidad premium sin llegar necesariamente al ultra-lujo.

Mercado maduro: expertos señalan que Miami, al igual que Abu Dabi o Italia, tiene poco margen para subidas drásticas de tres dígitos porque sus precios ya son de los más altos del mundo durante todo el año.

Un evento que no deja de crecer

A pesar de los costos, la pasión por la Fórmula 1 en Florida sigue batiendo récords de asistencia. El crecimiento ha sido constante desde su debut:

2022: 230,000 asistentes.

2024: 275,000 asistentes (lleno total).

2026: Se espera superar la cifra de 2025, consolidando a Miami como el epicentro del automovilismo en el continente, atrayendo a público de Reino Unido, Canadá y Oriente Medio.

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