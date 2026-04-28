Desmantelan red de tráfico sexual en Miami: 15 sospechosos cayeron en elaborada trampa de las autoridades

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Una operación policial encubierta terminó con el arresto de 15 personas acusadas de tráfico sexual de menores en la ciudad de Miami, en el sur de Florida.

El operativo, denominado “Operación Wrong Turn”, se realizó durante el 22 y 23 de abril por la Fuerza de Tarea contra la Trata de Personas de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade y la Sección de Investigaciones Especiales del Departamento de Policía de Miami.

Durante el desarrollo del procedimiento, funcionarios encubiertos publicaron un anuncio en línea en el que se hacían pasar por una madre que ofrecía los servicios sexuales de sus supuestas hijas de 13 y 15 años a cambio de dinero.

Agentes encubiertos tienden trampa a los sospechosos

Los sospechosos respondieron al anuncio, mantuvieron comunicaciones por texto y teléfono con los agentes y, en todo momento, fueron informados explícitamente de que se trataba de menores de edad. A pesar de ello, los solicitantes continuaron con las negociaciones y acordaron pagar por actos sexuales.

Una vez acordado el precio, los sospechosos llegaron hasta a un hotel en Miami donde un agente encubierto, quien fingía ser un proxeneta, recibió el dinero en el vestíbulo.

Al entrar en la habitación donde supuestamente debía ocurrir el encuentro, quedaron bajo arresto.

Cinco sospechosos resultaron detenidos el pasado miércoles, 22 de abril, y otros nueve el jueves 23 de abril.

Detenidos enfrentan cargos por tráfico de personas

De acuerdo con Telemundo, entre los detenidos figuran un estudiante universitario, un ingeniero aeroespacial y un empleado del condado de Miami-Dade.

Además, Seguridad Nacional identificó a uno de los sospechosos como persona de interés en una investigación separada por posesión y descarga de material de abuso sexual infantil.

Los 14 adultos arrestados son Jacinto Brito Raymundo (23 años, Miami-Dade), Edgardo Arturo Donaire (49 años, Miramar), Josue Donis Castanon (20 años, Fort Lauderdale), Carlos Adrian Flores Rojas (27 años, Miami Gardens), Mandy Gonzalez (39 años, Moore Haven), Oisnel Gonzalez Rodriguez (25 años, Miami), Roberto Antonio Guido Rojas (38 años, Miami), Creshawn Akcire Lewis-Starks (24 años, West Park), Frank Carlos Lopez de la Rosa (24 años, Miami-Dade), Kalaivanan Murugan (25 años, Doral), Miles Simyon (22 años, Sweetwater), Jonathan Lee Testa (25 años, Miami-Dade), Marvin Geovanny Torres (43 años, Miami-Dade) y Jony Esau Zeledon Rizo (33 años, Miami-Dade).

Mientras que el decimoquinto detenido es un adolescente de 16 años, cuya identidad no fue divulgada por ser menor de edad.

Todos los detenidos residen en los condados de Miami-Dade y Broward, y enfrentan cargos que incluyen tráfico de personas, uso de servicios informáticos prohibidos y uso de computadora para viajar a encontrarse con un menor, y están siendo retenidos sin derecho a fianza.

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