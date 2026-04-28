Mató a su amigo y lo enterró en el patio de su casa: revelan el motivo del macabro crimen

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El cuerpo de un hombre, quien había sido reportado como desaparecido, se localizó enterrado en el patio de la vivienda de otro ciudadano, con quien tenía una relación de amistad.

El un macabro crimen se registró en la localidad de San Mateo, en el municipio Bolívar del estado Aragua.

De acuerdo con los reportes del caso, el pasado viernes, 24 de abril, Carlos Javier Sarmiento Berrio terminó su jornada laboral en la azucarera El Palmar. Antes de volver a su casa un amigo lo habría invitado a pasar el rato.

Mató a su amigo y lo enterró en el patio

El hombre le pidió a Sarmiento que le ayudara a revisar un vehículo, como pretexto para hacer que lo acompañara hasta su vivienda en la calle Cedeño.

Sin embargo, una vez en el lugar de los hechos, el hombre, cegado por los celos, debido a sus sospechas de que su compadre mantenía una romance con su esposa, le disparó a Carlos Javier hasta dejarlo sin vida.

Según las investigaciones, el victimario cavó una fosa en el patio de su casa para sepultar el cuerpo de quien había sido su amigo, reseñó el medio EVN.

Utilizó la tarjeta de débito de su víctima para realizar compras

Posteriormente, dejó huellas que delataron sus acciones, pues, mientras la familia de Carlos Javier recorría hospitales y comisarías en busca de su pariente, el asesino utilizó la tarjeta de débito de la víctima para realizar compras.

El rastro digital permitió que las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) determinaran su relación con el crimen.

Fue entonces cuando las autoridades llegaron hasta su vivienda, cerca del Grupo Escolar “Presidente Medina Angarita” en San Mateo.

En horas de la tarde de este lunes, los funcionarios abordaron al presunto homicida en su vivienda. Al verse acorralado, el sospechoso tomó un arma de fuego se enfrentó contra los oficiales. Sin embargo, murió en el intercambio de disparos.

Luego de lo ocurrido, las autoridades iniciaron las investigaciones sobre el crimen y encontraron el cadáver enterrado en el patio de la casa.

Ahora, las averiguaciones buscan determinar si el victimario actuó solo o tuvo apoyo de terceros para perpetrar el hecho.

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