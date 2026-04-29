IA y Retail 2026: El plan de las multinacionales en el Latin Consumer Summit de Miami

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El Latin Consumer Summit, un evento clave para los líderes en la industria del retail y el consumo masivo, celebrará su cuarta edición los días 14 y 15 de mayo de 2026 en la Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami.

Este año, el encuentro se centrará en tres temas principales: la integración de la Inteligencia Artificial (IA), el fortalecimiento de estrategias omnicanal y el comportamiento de un consumidor hispano que se vuelve cada vez más digital.

La IA como motor del retail moderno

La agenda de este 2026 resalta cómo la Inteligencia Artificial ha evolucionado de ser una promesa tecnológica a convertirse en una herramienta operativa fundamental.

Expertos y ejecutivos de empresas como Meta y TikTok se reunirán para discutir el impacto de la IA generativa en la personalización de ofertas y la optimización de la cadena de suministro.

Según información oficial de la organización, liderada por el Grupo Ohla, la cumbre tiene como objetivo descubrir cómo los datos propios de las empresas pueden transformarse en activos valiosos que aseguren la calidad y eficiencia en los puntos de venta, sin importar los cambios en los turnos laborales.

El nuevo perfil del consumidor hispano

Uno de los temas centrales del foro será el análisis del cambio de paradigma en el mercado latino. Según informes recientes del Latin Consumer Summit (Chapter Chile), el consumidor ha evolucionado de ser un simple comprador a un "gestor de valor".

Menor lealtad a las marcas: Se está observando un movimiento hacia las marcas blancas y productos que ofrezcan una mejor relación costo-beneficio.

Omnicanalidad total: El recorrido de compra ya no es lineal; el cliente hispano investiga en redes sociales y finaliza la compra en plataformas físicas o digitales indistintamente.

Colaboración estratégica en Miami

Este evento reunirá a más de 500 altos ejecutivos y tomadores de decisiones de grandes empresas como PepsiCo, Diageo, Nestlé, Falabella y Walmart.

La cumbre no solo ofrecerá conferencias magistrales, sino que también fomentará el networking estratégico, facilitando así la entrada de empresas latinoamericanas al mercado norteamericano.

Portales especializados como AmericaMalls & Retail, que es el socio oficial de medios del evento, destacan que el 80% de los asistentes logra establecer conexiones comerciales de gran valor durante estas jornadas, consolidando a Miami como el puente definitivo para el comercio regional.

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