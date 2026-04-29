Trágico final para el camionero cubano buscado por el FBI: encuentran su cuerpo en Georgia

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Alejandro Jacomino González en la zona costera de Georgia, poniendo fin a una intensa búsqueda coordinada por el FBI.

El camionero cubano de 41 años, residente legal en Estados Unidos, desapareció el pasado 17 de abril tras realizar una parada en un área de descanso del condado de Brevard, Florida.

Investigación

Según los registros del GPS, el camión que conducía González realizó un giro inesperado hacia el norte poco después de recoger un cargamento de vehículos en el puerto de Brunswick, perdiéndose el contacto con él de manera inmediata.

La investigación cobra un matiz importante debido al robo de la carga que transportaba la víctima hacia Miami según detalla Univisión.

Hallazgo

El camión apareció abandonado en Port Wentworth, Georgia, sin el rastro del conductor y con varios de los automóviles faltantes.

Hasta la fecha, los agentes federales han recuperado tres de los vehículos, pero mantienen la búsqueda activa del resto del cargamento y de los responsables del crimen.

El FBI solicita la colaboración ciudadana a través de la línea 1-800-CALL FBI para esclarecer este homicidio que ha conmocionado a la comunidad de transportistas en el sur de la Florida.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.