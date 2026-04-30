Alianza histórica: Uber y Expedia se unen para regalar descuentos del 20 % en hoteles

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Uber Technologies quiere ser mucho más que una aplicación de transporte y su último movimiento apunta directamente al corazón de la industria del turismo.

La compañía consolidó su transformación en una "superaplicación" al anunciar una integración masiva con Expedia Group, permitiendo que sus usuarios reserven hospedaje sin salir de la plataforma.

Con esta alianza, Uber no solo compite por llevarte al aeropuerto, sino por ser el dueño de toda tu experiencia de viaje, desde la habitación de hotel hasta la cena que pides al llegar.

Tu próximo hotel, a un clic de tu próximo viaje

La nueva función, presentada en el evento anual GO-GET, integra un catálogo de más de 700,000 hoteles en todo el mundo. Los puntos clave de esta alianza son:

Pestaña "Hoteles": aparecerá directamente en la pantalla de inicio, permitiendo filtrar por precio, servicios y valoraciones.

Pago Unificado: las reservas se completan utilizando el monedero de Uber ya configurado, eliminando la necesidad de ingresar tarjetas en múltiples sitios.

Próxima expansión: a finales de este año, se integrarán también los alojamientos vacacionales de Vrbo.

Curiosamente, este acuerdo tiene un tinte personal: el actual CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, fue el máximo responsable de Expedia antes de saltar a Uber en 2017, cerrando así un círculo estratégico de casi una década.

Beneficios exclusivos para Uber One

La compañía está utilizando su programa de suscripción para fidelizar a sus 46 millones de miembros (una cifra que creció un 55% en el último año). Los beneficios incluyen:

Descuentos agresivos: al menos 20% de rebaja en una selección de 10,000 hoteles.

Cashback: los usuarios recibirán un 10% de reembolso en créditos Uber por cada reserva hotelera.

Alcance Global: a partir de junio, los beneficios de Uber One se aplicarán de forma internacional, facilitando el ahorro en viajes al extranjero.

IA y la era de la "Super-App"

Uber no se detiene en los hoteles. Su visión de plataforma integral incluye nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial y logística personalizada:

Reservas por Voz con IA: un sistema inteligente para gestionar pedidos y viajes de forma conversacional. Modo de Viaje: proporcionará recomendaciones de restaurantes y atracciones basadas en la ubicación específica del usuario. Comida para el camino: en ciudades seleccionadas, los pasajeros de viajes premium podrán pedir snacks o bebidas que ya estarán esperándolos en el vehículo. "Compra por mí": una función para solicitar artículos de cualquier tienda, incluso si no está afiliada oficialmente a Uber Eats.

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