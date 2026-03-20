De las telenovelas a los taxis: actor de “La Reina del Flow” es visto como conductor de Uber

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La imagen de una celebridad conduciendo un Uber suele generar comentarios, especulaciones y, en muchos casos, críticas. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Jay Alexander Torres Cuevas, el actor y cantante boricua que ha ganado popularidad en Colombia gracias a sus participaciones en dos de los formatos televisivos más exitosos del momento: ‘La Reina del Flow 3′ y ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′.

Un video titulado “Te subes al Uber y el conductor es un actor de La Reina del Flow” comenzó a circular masivamente en redes sociales, desatando una ola de comentarios que cuestionaban la estabilidad económica de los artistas de televisión y, en algunos casos, rayaban en la burla.

“Yo no me siento mal por comentarios como estos”

Lejos de esconderse o ignorar la situación, Jay Torres abordó el tema con una honestidad que ha sido aplaudida por miles de usuarios. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram el actor decidió “poner en su lugar” a quienes tienen un concepto equivocado de la industria del entretenimiento.

“Quiero aclarar que sí nos pagan, sí nos va bien y de un tiempo para acá puedo decir que vivo de la música. Pero uno tiene que meterle al marketing, estrategia, campaña y videos musicales. Todo eso sale de mi bolsillo”, afirmó Torres, explicando que, al no contar con el respaldo de un gran sello discográfico, debe financiar su propia carrera, y cualquier ingreso extra se convierte en una herramienta estratégica para seguir creciendo.

“Yo no me siento mal por comentarios como estos… Trabajo es trabajo”. En su relato, enumeró otros oficios que ha desempeñado lejos de las cámaras, como mesero, bartender, archivando documentos e incluso cuidando adultos mayores en un ancianato, dejando claro que no se arrepiente de ninguno.

¿Quién es Jay Torres?

El artista, originario de Carolina, Puerto Rico, desembarcó en Colombia a finales de 2025 con una carrera que combina la música urbana, la actuación y el modelaje. Su debut musical se dio en 2019 con ‘Enguayabao’, y desde entonces ha buscado consolidarse en el mercado local con canciones como ‘Paisita’ y ‘Cintura’.

Su rostro se volvió familiar para el público colombiano al participar de manera simultánea en dos producciones de alto rating: por un lado, interpretando a ‘Yoni Trejos’ en la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’, un papel que le permitió lucir su talento actoral y musical; y por otro, como concursante en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′, donde convivió con figuras como Johanna Fadul y ‘Campanita’, y fue eliminado en febrero de 2026.

Un dato que sorprende a muchos es su sólida formación académica: Jay Torres posee un título universitario en Ciencias Biomédicas y una maestría en Fisiología.

La respuesta del artista ha sido mayoritariamente aplaudida en redes sociales. Sus seguidores destacaron su transparencia y su capacidad para humanizar a las figuras públicas, validando que el trabajo en plataformas digitales es una alternativa digna para cualquier profesional, sin importar su nivel de reconocimiento .

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