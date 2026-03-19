Laura Flores bajo cuidados médicos: la actriz enfrenta una compleja situación de salud

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La actriz y cantante mexicana, Laura Flores, encendió las alarmas luego de revelar que enfrenta un complicado momento de salud debido a un contagio de un fuerte virus que, incluso, afectó su debut durante la obra "Perfume de Gardenia".

Por medio de las redes sociales la cantante mexicana detalló que debido al malestar decidió guardar reposo, aunque se mostró preocupada al respecto, no solo por su condición de salud actual sino porque ya había contagiado a varias personas de su entorno.

Por su parte, flores expresó que "Me siento mal" permitiendo apreciar que los síntomas resultaron más intensos de lo esperado, sembrando la duda y la preocupación entre sus seguidores.

En el mismo orden de ideas, dicha situación que atraviesa la actriz con respecto a su salud, empañó uno de los momentos más importantes para ella, como lo es su regreso a los escenarios con una producción, además, muy esperada.

Finalmente, a pesar de su delicado estado de salud, Flores se mantiene bajo cuidados médicos y en recuperación, esperando poder mejorar para retomar sus actividades laborales lo antes posible, según reseñó Teletomastv.

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