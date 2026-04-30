Atención

​De 10.000 a solo 15: el drástico freno de USCIS a las Green Cards para estos hispanos

Mientras las ventanillas de USCIS se cierran, la actividad de control del ICE se ha intensificado

Por Martín Sojo
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 04:07 pm

El panorama migratorio para la comunidad cubana en Estados Unidos ha dado un giro drástico en el último año.

Una revisión de datos oficiales de USCIS e ICE revela una realidad alarmante: mientras el camino hacia la residencia legal se ha cerrado casi por completo, las detenciones de ciudadanos de la isla se han multiplicado exponencialmente.

La combinación de nuevas restricciones administrativas y la pausa en el procesamiento de solicitudes ha dejado a miles de familias en un limbo legal sin precedentes.

El colapso de la Residencia Permanente (I-485)

A pesar de la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que permite a los cubanos solicitar la "Green Card" tras un año y un día de permanencia, las aprobaciones se han desplomado a niveles cercanos a cero.

  • Enero 2025: USCIS aprobó 10,034 solicitudes de residencia para cubanos.

  • Enero 2026: el número de aprobaciones cayó a tan solo 15.

  • Impacto: esto representa una caída del 99.9% en la obtención de estatus legal en apenas 12 meses.

Este freno se debe principalmente a la pausa administrativa impuesta en diciembre de 2025 a ciudadanos de 40 países considerados de "alto riesgo", una medida que paralizó el procesamiento de beneficios migratorios para cubanos y venezolanos, entre otros.

Arrestos de ICE: un incremento del 387 %

Mientras las ventanillas de USCIS se cierran, la actividad de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha intensificado.

Datos analizados por Factchequeado y el Deportation Data Project de la UCLA muestran una tendencia inversa en materia de seguridad:

  • Los arrestos administrativos de cubanos pasaron de 207 en enero de 2025 a 1,008 en enero de 2026.

  • Este aumento del 387% refleja una política de cumplimiento más agresiva, afectando incluso a quienes anteriormente se sentían protegidos por procesos humanitarios como el programa CHNV (Parole Humanitario), actualmente suspendido.

Un sistema bajo presión: millones de casos pendientes

El fenómeno no es exclusivo de los cubanos. Informes del Cato Institute y el Niskanen Center confirman que USCIS ha reducido las aprobaciones de residencias en general a casi la mitad, afectando con mayor severidad a refugiados y asilados.

Indicador Enero 2025 Enero 2026 Cambio
Casos completados (General) 100% (Base) 41% -59%
Casos pendientes (Backlog) 9.47 millones* 11.65 millones

+23%

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América