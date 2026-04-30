​De 10.000 a solo 15: el drástico freno de USCIS a las Green Cards para estos hispanos

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El panorama migratorio para la comunidad cubana en Estados Unidos ha dado un giro drástico en el último año.

Una revisión de datos oficiales de USCIS e ICE revela una realidad alarmante: mientras el camino hacia la residencia legal se ha cerrado casi por completo, las detenciones de ciudadanos de la isla se han multiplicado exponencialmente.

La combinación de nuevas restricciones administrativas y la pausa en el procesamiento de solicitudes ha dejado a miles de familias en un limbo legal sin precedentes.

El colapso de la Residencia Permanente (I-485)

A pesar de la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que permite a los cubanos solicitar la "Green Card" tras un año y un día de permanencia, las aprobaciones se han desplomado a niveles cercanos a cero.

Enero 2025: USCIS aprobó 10,034 solicitudes de residencia para cubanos.

Enero 2026: el número de aprobaciones cayó a tan solo 15 .

Impacto: esto representa una caída del 99.9% en la obtención de estatus legal en apenas 12 meses.

Este freno se debe principalmente a la pausa administrativa impuesta en diciembre de 2025 a ciudadanos de 40 países considerados de "alto riesgo", una medida que paralizó el procesamiento de beneficios migratorios para cubanos y venezolanos, entre otros.

Arrestos de ICE: un incremento del 387 %

Mientras las ventanillas de USCIS se cierran, la actividad de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha intensificado.

Datos analizados por Factchequeado y el Deportation Data Project de la UCLA muestran una tendencia inversa en materia de seguridad:

Los arrestos administrativos de cubanos pasaron de 207 en enero de 2025 a 1,008 en enero de 2026.

Este aumento del 387% refleja una política de cumplimiento más agresiva, afectando incluso a quienes anteriormente se sentían protegidos por procesos humanitarios como el programa CHNV (Parole Humanitario), actualmente suspendido.

Un sistema bajo presión: millones de casos pendientes

El fenómeno no es exclusivo de los cubanos. Informes del Cato Institute y el Niskanen Center confirman que USCIS ha reducido las aprobaciones de residencias en general a casi la mitad, afectando con mayor severidad a refugiados y asilados.

Indicador Enero 2025 Enero 2026 Cambio Casos completados (General) 100% (Base) 41% -59% Casos pendientes (Backlog) 9.47 millones* 11.65 millones +23%

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