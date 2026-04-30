El plan de Trump para que trabajadores de bajos ingresos tengan pensión de vejez

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El despliegue de la plataforma TrumpIRA.gov surge como la pieza central de la reciente orden ejecutiva para reducir la brecha de cobertura en el ahorro para la jubilación. Este sitio web operará bajo un modelo de gestión directa donde los ciudadanos podrán abrir cuentas IRA sin la necesidad de un intermediario empresarial. El sistema está diseñado para ofrecer las mismas ventajas operativas de las que disponen los funcionarios públicos a través de los Planes de Ahorro para la Jubilación (TSP), enfocándose en mantener comisiones mínimas para no erosionar el capital acumulado de los trabajadores de ingresos medios y bajos.

Mecanismo de apertura y gestión de cuentas

El proceso dentro de TrumpIRA.gov estará automatizado para facilitar la inscripción masiva de los más de 50 millones de trabajadores que actualmente carecen de planes de pensión. Una vez habilitado el portal el próximo año, los usuarios podrán vincular sus cuentas bancarias para realizar depósitos recurrentes. El sistema permitirá la creación de cuentas IRA tradicionales e IRA automáticas, asegurando que el trabajador mantenga la propiedad y portabilidad de sus fondos independientemente de si cambia de empleo o permanece en el sector informal.

Integración con el incentivo federal Saver's Match

Una de las funciones críticas del portal será la sincronización con el programa federal Saver's Match. A través de la interfaz de TrumpIRA.gov, el sistema verificará automáticamente si el nivel de ingresos del usuario califica para recibir la contrapartida del gobierno. Los trabajadores que ganen menos de $35,500 anuales podrán visualizar en tiempo real cómo sus aportes de hasta $2,000 son complementados por el Estado con un máximo de $1,000 anuales. En el caso de matrimonios, la plataforma permitirá la gestión conjunta para alcanzar el beneficio máximo de $2,000 en fondos federales.

Requisitos y plazos de ejecución

Para utilizar el servicio, los interesados deberán esperar a la inauguración oficial del dominio prevista para el ciclo fiscal 2027. Los requisitos de entrada incluyen poseer un número de seguro social válido y reportar ingresos que se ubiquen dentro de los rangos de elegibilidad para los subsidios, aunque la administración planea ampliar estos límites mediante acuerdos legislativos futuros. El portal incluirá herramientas de proyección para que los usuarios puedan calcular su saldo estimado al momento de la jubilación basándose en la constancia de sus aportes mensuales.

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