¿Eres indocumentado en Virginia? Así puedes tramitar la licencia de conducir

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Virginia ha consolidado su posición como uno de los estados con procesos más claros para la obtención de licencias de conducir en 2026, facilitando el acceso a este documento mediante normativas inclusivas que benefician a diversos sectores de la población.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) mantiene un sistema estandarizado donde la preparación teórica y el cumplimiento riguroso de la documentación son los pilares para garantizar la seguridad vial.

Este proceso no solo representa un trámite legal, sino que constituye una herramienta importante para la movilidad y la integración económica de los residentes, especialmente en un entorno donde el transporte privado es esencial para el desarrollo laboral.

¿Cómo sacar la licencia?

Según detalla Conexión Migrante, el proceso para sacar la licencia siendo indocumentado es el siguiente:

Capacitación previa: Los adultos mayores de 18 años que tramitan su licencia por primera vez deben poseer un permiso de aprendizaje durante 60 días o certificar la aprobación de un curso de educación vial avalado por el estado. Para los menores de 18, el periodo de aprendizaje se extiende a 9 meses junto con 45 horas de práctica supervisada.

Los adultos mayores de 18 años que tramitan su licencia por primera vez deben poseer un permiso de aprendizaje durante 60 días o certificar la aprobación de un curso de educación vial avalado por el estado. Para los menores de 18, el periodo de aprendizaje se extiende a 9 meses junto con 45 horas de práctica supervisada. Recopilación de evidencias: Es necesario presentar documentos originales que acrediten la identidad y la residencia en Virginia (dos comprobantes distintos). En el caso de solicitudes de "Tarjetas de Privilegio de Conducir" para quienes no poseen presencia legal, se debe incluir la declaración de impuestos estatales de los últimos 12 meses o el ITIN.

Es necesario presentar documentos originales que acrediten la identidad y la residencia en Virginia (dos comprobantes distintos). En el caso de solicitudes de "Tarjetas de Privilegio de Conducir" para quienes no poseen presencia legal, se debe incluir la declaración de impuestos estatales de los últimos 12 meses o el ITIN. Evaluaciones en el centro: El proceso incluye un examen de la vista obligatorio. Posteriormente, se debe aprobar el examen de conocimientos de dos partes (señales y leyes) y la prueba práctica de habilidades al volante. Si ya completaste un curso de manejo aprobado, podrías estar exento de la prueba de carretera en el DMV.

El proceso incluye un examen de la vista obligatorio. Posteriormente, se debe aprobar el examen de conocimientos de dos partes (señales y leyes) y la prueba práctica de habilidades al volante. Si ya completaste un curso de manejo aprobado, podrías estar exento de la prueba de carretera en el DMV. Gestión de pagos y vigencia: La licencia estándar tiene un costo de 32 dólares y una validez general de 8 años, venciendo el día del cumpleaños del titular. Las tarjetas de privilegio tienen un costo de 50 dólares.

La licencia estándar tiene un costo de 32 dólares y una validez general de 8 años, venciendo el día del cumpleaños del titular. Las tarjetas de privilegio tienen un costo de 50 dólares. Emisión final: Tras aprobar y pagar, el DMV emite un permiso temporal y envía la tarjeta plástica definitiva por correo postal a la dirección registrada en un plazo aproximado de 15 días.

Tras aprobar y pagar, el DMV emite un permiso temporal y envía la tarjeta plástica definitiva por correo postal a la dirección registrada en un plazo aproximado de 15 días. Importante

La precisión en el uso del nombre legal completo y la verificación de los datos antes de finalizar la solicitud son detalles que ahorran tiempo y evitan rechazos innecesarios.

Mantenerse al tanto de estas normativas resulta importante para cualquier residente de Virginia que busque regularizar su situación frente al volante en 2026, asegurando así un tránsito legal y seguro por las carreteras estatales.

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