USCIS activa nuevas reglas para la green card: revisa si calificas

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó las reglas de juego para miles de solicitantes de residencia permanente al oficializar el Boletín de Visas de mayo de 2026.

Esta normativa, vigente desde el primer día del mes, establece un filtro determinante basado en los límites anuales impuestos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que asigna 226,000 cupos para categorías familiares y 140,000 para las laborales.

El anuncio cobra una relevancia importante para la comunidad migrante, ya que la disponibilidad de la Green Card ahora depende estrictamente de una segmentación técnica entre peticiones familiares y de empleo, lo que busca agilizar el procesamiento en un sistema históricamente saturado por el límite del 7% de visas permitido por país.

Reglas

Según detalla Mundo Now, las nuevas reglas son:

Segmentación de tablas: USCIS determinó que las solicitudes por patrocinio familiar deben guiarse exclusivamente por la tabla de "Fechas para Presentación".

USCIS determinó que las solicitudes por patrocinio familiar deben guiarse exclusivamente por la tabla de "Fechas para Presentación". Prioridad laboral: Todos los trámites basados en empleo deberán utilizar la tabla de "Fechas de Acción Final" para determinar su elegibilidad.

Todos los trámites basados en empleo deberán utilizar la tabla de "Fechas de Acción Final" para determinar su elegibilidad. Cumplimiento obligatorio: El avance de cualquier expediente queda sujeto de forma estricta a la fecha de prioridad; sin el cumplimiento de este requisito, el sistema bloquea automáticamente el proceso.

El avance de cualquier expediente queda sujeto de forma estricta a la fecha de prioridad; sin el cumplimiento de este requisito, el sistema bloquea automáticamente el proceso. Ajuste de estatus: La tabla aplicable define el momento exacto en el que el usuario puede iniciar su ajuste de estatus o, en su defecto, completar el trámite consular.

La tabla aplicable define el momento exacto en el que el usuario puede iniciar su ajuste de estatus o, en su defecto, completar el trámite consular. Monitoreo mensual: Debido a que la demanda y la ley vigente alteran los cupos con rapidez, la validez de estas instrucciones es de solo 30 días, exigiendo una revisión constante de los portales oficiales.



El éxito de este proceso radica en la capacidad del solicitante para identificar correctamente su categoría y actuar bajo los plazos establecidos por el Departamento de Estado.

Ignorar estas actualizaciones mensuales puede suponer retrasos significativos en una lista de espera que ya enfrenta retos por la alta demanda internacional.

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