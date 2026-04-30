¿Dónde rinde más el dinero? Los supermercados que ganan la batalla en Florida este 2026

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El mapa del consumo en el "Estado del Sol" sufre una transformación importante, según el más reciente informe del American Customer Satisfaction Index (ACSI) 2026.

Todo guarda relación con que la fidelidad absoluta hacia una sola marca de supermercados se queda en el pasado, y da paso a una estrategia de compra mucho más dividida y consciente del presupuesto familiar.

El nuevo ranking de satisfacción

Por primera vez en años, el tablero se movió y Trader Joe’s logró alcanzar los 86 puntos de valoración, al superar los 84 puntos que mantiene Publix.

Aunque la diferencia es estrecha, refleja un cambio en la percepción del consumidor que ahora valora factores más allá de la cercanía física.

El reporte destaca que los consumidores en Florida ya no hacen toda su compra en un solo lugar.

Por lo que la tendencia actual se divide en tres carriles :

Para el ahorro: Muchos optan por Aldi para los productos básicos, buscando aliviar el impacto del costo de vida.

Por exclusividad: Trader Joe’s se ha convertido en el destino para quienes buscan snacks únicos y productos de alta calidad a precios razonables.

Por conveniencia: Publix domina en presencia y servicios de deli, pero ya no es la opción única para completar la despensa semanal.

¿Qué evalúa el consumidor en 2026?

La victoria de este año no se basa solo en la variedad, sino en cómo se siente el cliente al salir de la caja.

La rapidez del servicio de recogida (pickup), la percepción de que el dinero rinde y la calidad de la experiencia general han sido los pilares que han movido la balanza a favor de la competencia este año.

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