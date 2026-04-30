Houston aprueba plan de $3.5 millones para frenar el exceso de velocidad: así cambiarán tus calles este 2026

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Las calles residenciales de Houston, Texas, están a punto de cambiar. En una decisión clave para la seguridad vial, el Concejo Municipal ha dado luz verde a una inversión millonaria para instalar y hacer permanentes decenas de reductores de velocidad en vecindarios críticos de la ciudad.

Esta medida surge como respuesta a años de peticiones de familias que denuncian cómo conductores utilizan las vías internas de los barrios como pistas de carrera para evadir el tráfico de las avenidas principales.

El plan: ¿Qué se aprobó exactamente?

El concejo destinó $3.5 millones de dólares para la ejecución de aproximadamente 60 proyectos de gestión de tráfico.

El enfoque principal es la instalación de "speed cushions" (cojines de velocidad), una tecnología más avanzada que los antiguos topes de asfalto.

¿Por qué "cojines" y no "topes"?

A diferencia de los reductores tradicionales, los cojines de velocidad cuentan con ranuras estratégicas:

Para emergencias: permiten que camiones de bomberos y ambulancias (que tienen una distancia entre ruedas más ancha) pasen sin reducir drásticamente su velocidad.

permiten que camiones de bomberos y ambulancias (que tienen una distancia entre ruedas más ancha) pasen sin reducir drásticamente su velocidad. Para autos particulares: obligan a los conductores de vehículos estándar a frenar, reduciendo la velocidad promedio en estas zonas en un 20%, según datos de Houston Public Works.

Reacciones en la comunidad: Seguridad vs. Comodidad

El anuncio ha generado un intenso debate entre los "Houstionians". Desde el portal de Telemundo Houston han compartido testimonios que reflejan la división de opiniones:

La voz del alivio: "Llevamos años esperando esto. Mis hijos ya no podían jugar cerca de la acera porque los autos pasan volando", comentó un residente del Distrito J.

"Llevamos años esperando esto. Mis hijos ya no podían jugar cerca de la acera porque los autos pasan volando", comentó un residente del Distrito J. La voz de la preocupación: otros vecinos temen el aumento del ruido cuando los autos golpean los reductores y el posible impacto en la suspensión de sus vehículos a largo plazo.

¿Cómo afectará esto a tu calle?

Si vives en Houston y tu zona ha sido seleccionada para estos proyectos, aquí tienes los puntos clave que aprobó el concejo para proteger los derechos de los vecinos:

Periodo de comentarios: antes de que comience la construcción física, los residentes de la zona afectada recibirán una notificación oficial.

Tienen un plazo de 14 días para emitir comentarios a favor o en contra.

Veto comunitario: si la mayoría del vecindario se opone formalmente a la instalación durante este periodo, el proyecto será descartado y no podrá volver a solicitarse para esa misma calle en un lapso de 3 años. Prioridad de seguridad: ninguna instalación se realizará sin la previa aprobación del Departamento de Bomberos de Houston (HFD), garantizando que no se comprometan los tiempos de respuesta ante incendios o emergencias médicas.

¿Dónde se ha confirmado su aplicación?

Basado en los distritos que lideraron la petición y los proyectos que ya estaban en fase de "evaluación final" para esta aprobación de abril, en las siguientes zonas y sectores se ha confirmado la mayor concentración de instalaciones:

Sectores confirmados con proyectos en marcha:

De acuerdo con las intervenciones de los concejales y los registros de Houston Public Works, los proyectos permanentes se están concentrando en:

Distrito J (Suroeste de Houston): Es el área con más proyectos aprobados en esta ronda. Se han confirmado instalaciones en el área de Sharpstown y cercanías a la Lansdale Drive .

Es el área con más proyectos aprobados en esta ronda. Se han confirmado instalaciones en el área de y cercanías a la . Distrito K: Calles residenciales cercanas al corredor de South Main y vecindarios en el área de Hiram Clarke .

Calles residenciales cercanas al corredor de y vecindarios en el área de . Distrito C: Calles colectoras en áreas de Heights y Montrose que han reportado un aumento de tráfico tras las recientes obras en las avenidas principales.

Calles colectoras en áreas de y que han reportado un aumento de tráfico tras las recientes obras en las avenidas principales. Distrito F: Zonas de Alief, específicamente en calles que conectan con la Bissonnet St, donde el tráfico de "atajo" ha sido calificado como crítico.

Resumen: puntos clave

Inversión total: $3.5 millones.

$3.5 millones. Costo por proyecto: Entre $25.000 y $100.000 (dependiendo de la ingeniería de la calle).

Entre $25.000 y $100.000 (dependiendo de la ingeniería de la calle). Impulsores: el concejal Edward Pollard destacó que la meta es reducir las muertes y accidentes peatonales en zonas escolares y parques.

Consejo: si quieres saber si tu calle está en la lista oficial de este año, puedes buscar en el portal de Houston Public Works bajo el nombre "Neighborhood Traffic Management Program (NTMP)".

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