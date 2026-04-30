Límite de visas H-2B 2026: ¿Qué hacer si USCIS ya alcanzó el cupo de trabajadores que regresan?

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha hecho un anuncio importante: ya se ha alcanzado el límite de solicitudes para la segunda asignación de visas H-2B suplementarias del año fiscal 2026.

Esta cuota estaba destinada especialmente a los trabajadores que regresan al país con fechas de inicio de empleo entre el 1 y el 30 de abril de 2026.

Este anuncio crea una presión inmediata sobre los empleadores en Estados Unidos, especialmente en sectores como la hostelería, el paisajismo y la construcción, que dependen de esta mano de obra estacional para poder operar durante los meses de mayor demanda.

El estado actual del límite H-2B para el año fiscal 2026

Según los datos más recientes de USCIS, el 21 de abril de 2026 se alcanzó el número de peticiones necesarias para cubrir las 27,736 visas adicionales que se otorgaron bajo la segunda asignación de la regla final temporal de aumento de visas.

Esta categoría estaba destinada a trabajadores que ya habían recibido una visa H-2B o estatus legal bajo este programa en los años fiscales 2023, 2024 o 2025.

Con este cierre, la agencia migratoria ha confirmado que rechazará cualquier nueva petición sujeta al límite que se reciba después de esa fecha y que solicite trabajadores que regresan para el periodo de abril.

¿Cuándo podrás hacer nuevas solicitudes de visas H-2B?

Aunque ya hemos alcanzado un límite intermedio, el proceso para el año fiscal 2026 todavía está en marcha. Los empleadores que no lograron certificar a sus trabajadores en las primeras fases tienen una última oportunidad:

La tercera asignación de visas suplementarias

Desde el 24 de abril de 2026, USCIS ha comenzado a aceptar solicitudes para esta tercera y última asignación de visas suplementarias.

Cantidad disponible: Alrededor de 18.490 visas, además de los números que no se hayan utilizado en las asignaciones anteriores.

Requisito clave: A diferencia de las etapas anteriores, esta asignación no se limita solo a trabajadores que regresan.

Está abierta a ciudadanos de cualquier país elegible, sin importar si han tenido una visa H-2B antes.

Fechas de empleo: Las solicitudes deben indicar una fecha de inicio de empleo entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2026.

Fecha límite de presentación: El periodo de recepción cerrará el 15 de septiembre de 2026, o cuando se agote el cupo, lo que ocurra primero.

Pasos a seguir para los empleadores afectados

Las empresas que todavía necesitan personal deben moverse rápido, ya que la demanda suele superar la oferta en cuestión de días. Según las pautas del Departamento de Trabajo (DOL) y USCIS, los pasos clave son:

Certificación laboral: Asegúrate de tener una Certificación de Trabajo Temporal (TLC) aprobada.

Asegúrate de tener una Certificación de Trabajo Temporal (TLC) aprobada. Nueva declaración jurada: Presenta el formulario de atestación donde el empleador confirma que sufrirá un "daño irreparable" si no consigue los trabajadores solicitados.

Presenta el formulario de atestación donde el empleador confirma que sufrirá un "daño irreparable" si no consigue los trabajadores solicitados. Envío a la dirección correcta: Las solicitudes deben enviarse a las direcciones de los buzones de seguridad (lockbox) de USCIS, especificando claramente: “Attn: FY2026 H-2B Supplemental Cap”.

Exenciones al límite

Es fundamental recordar que, algunas solicitudes no están sujetas al límite anual, incluyendo a los trabajadores que ya tienen el estatus H-2B y están pidiendo una extensión de estadía, un cambio de empleador o modificaciones en los términos de su empleo.

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