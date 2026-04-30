Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este viernes 1 de mayo

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Este viernes 1 de mayo de 2026, diversas organizaciones sociales y religiosas activarán puntos de suministro de alimentos en tres condados del estado. Los operativos están diseñados para atender tanto a personas que asistan en vehículos como a peatones. Se recomienda a los asistentes verificar los horarios y requisitos específicos de cada sede para asegurar la recepción de los insumos.

Distribución en Port Richey (Condado de Pasco)

La jornada se realizará desde las 8:00 a. m. hasta las 10:30 a. m. bajo el patrocinio de Gulfview Grace Church. La ubicación exacta para sistemas GPS es 6639 Hammock Rd, Port Richey, FL 34668.

Ruta en vehículo: Si maneja desde la US-19, gire hacia el este en Hammock Rd; si viene desde Little Rd, diríjase hacia el oeste. Es indispensable presentarse con la maleta del carro desocupada para agilizar la carga de los productos.

Ruta en bus: Se puede llegar utilizando las rutas de GoPasco (Rutas 19 o 21) con trasbordo en las cercanías de la US-19. Dependiendo de la parada, el trecho por caminar es de aproximadamente 10 a 15 minutos. Se recomienda llevar una maleta con ruedas o un carrito para facilitar el transporte de los víveres.

Operativo en St. Petersburg (Condado de Pinellas)

Este punto de entrega funcionará de 12:00 p. m. a 1:30 p. m., patrocinado por Feeding Tampa Bay. La dirección para el navegador es 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712.

Ruta en vehículo: Si conduce por la I-275, tome la salida 22 hacia la 1st Ave S y gire en la 20th St S. Si viene desde la US-19, acceda por la 9th Ave S hacia el este. Se requiere tener la maleta desocupada para que el personal deposite los suministros.

Ruta en bus: Utilice las rutas de PSTA (Rutas 7, 15 o 34) que conectan con el área de Midtown. El tramo a pie desde las paradas principales es de unos 5 a 8 minutos. Es necesario portar un carrito manual o maleta para cargar los bultos.

Jornada en Mulberry (Condado de Polk)

La distribución tendrá lugar de 2:00 p. m. a 3:30 p. m. en el Mulberry Community Service Center, con el patrocinio de United Way. La dirección exacta es 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860.

Ruta en vehículo: Desde la SR-60, tome la SR-37 hacia el sur y gire en la SW 2nd Ave. Si maneja desde el sur por la SR-37, gire a la izquierda en la misma avenida. Es obligatorio llevar la maleta desocupada para el proceso de entrega.

Ruta en bus: Se puede acceder vía Citrus Connection (Ruta 22X/46). El trecho por caminar desde la parada más cercana es de unos 10 minutos. Se sugiere el uso de un carrito con ruedas debido al peso de los enseres.

Recomendaciones generales para los asistentes

Se aconseja llegar a las sedes con al menos una hora de anticipación al inicio del horario fijado, dado que los insumos se entregan por orden de llegada hasta agotarse. En los operativos de tipo autoservicio, los conductores deben permanecer dentro de sus vehículos en todo momento. Para quienes asistan a pie, es fundamental contar con envases o bolsos resistentes adicionales en caso de que los empaques originales requieran refuerzo.

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