Ajuste salarial en Florida: sectores clave y nuevo valor por hora entra en vigor próximamente

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El salario mínimo en Florida continúa su proceso de incremento progresivo y alcanzará un nuevo nivel en septiembre.

Dicho ajuste forma parte de un plan aprobado por votantes en 2020, cuyo objetivo es mejorar de manera escalonada los ingresos de los trabajadores hasta llegar a los 15 dólares por hora.

Evolución del incremento salarial

En los últimos años, el estado ha aplicado aumentos anuales de un dólar que han llevado el salario mínimo desde los 10 dólares en 2021 hasta los 14 dólares actuales. Con el próximo ajuste, se completará la última fase de este esquema progresivo, alcanzando el objetivo previsto.

La secuencia de aumentos ha sido la siguiente:

2021: 10 dólares por hora

2022: 11 dólares por hora

2023: 12 dólares por hora

2024: 13 dólares por hora

2025: 14 dólares por hora

2026: 15 dólares por hora

Nuevo monto y condiciones

Con la actualización prevista, el salario mínimo general subirá a 15 dólares por hora, mientras que los trabajadores que reciben propinas pasarán a un mínimo de 11,98 dólares. Este cambio mantiene a Florida por encima del salario mínimo federal, que permanece en 7,25 dólares desde hace más de una década.

El incremento salarial tiene efectos directos en distintos sectores de la economía, especialmente en servicios, comercio y turismo. Para los trabajadores representa un aumento en sus ingresos, mientras que para las empresas implica la necesidad de adaptar sus estructuras de costos.

Entre los principales aspectos asociados al cambio destacan:

Mejora del ingreso base para trabajadores de baja remuneración

Ajustes en nóminas empresariales

Revisión de precios en algunos sectores de consumo

Mayor presión sobre pequeñas y medianas empresas

Este ajuste final consolida una política de incrementos progresivos que busca equilibrar las condiciones laborales y responder a las variaciones del costo de vida, en un contexto económico nacional marcado por diferencias salariales entre estados.

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