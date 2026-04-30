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Este 30 de abril está previsto que el Sistema Patria libere el pago de una serie de bonos a través de su monedero.

Los fondos que se acreditan son parte de las ayudas sociales y complemento del ingreso de los trabajadores del país.

Bonos del Sistema Patria: sepa cuáles pagarán este 30 de abril

La asignación de los bonos del Sistema Patria llegará desde el número 3532 y también a través de la aplicación veMonedero.

Por ahora, se prevé la entrega de cuatro bonos en las próximas horas entre los que figuran los siguientes:

Bono Único de Corresponsabilidad y Formación: Durante marzo, este pago se otorgó por 41.500 y se estima que llegue por lo menos 43.500 bolívares.

Bono Cuadrantes de Paz: Para los funcionarios de los cuerpos de seguridad llegó en 35.100 bolívares; se estima el abono por más de 40 mil bolívares.

Bono El Buen Pastor: dirigido exclusivamente a los pastores y representantes de la comunidad cristiana evangélica del país. Se desconocen mayores detalles.

Se debe destacar que los montos reflejados corresponden a un estimado no oficial. Podrían ser superiores o inferiores según lo estipule el Ejecutivo.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria, que a su vez, es un documento de identificación venezolano que, entre muchas características, incluye un código QR único personalizado.

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