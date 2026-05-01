¿17.3 mph? La extraña razón por la que Wisconsin cambió sus límites de velocidad

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Los conductores en el condado de Outagamie, Wisconsin, se han topado con algo que los obliga a parpadear dos veces: un límite de velocidad fijado en exactamente 17.3 mph.

Ni 15, ni 20; una cifra decimal que parece un error de impresión, pero que en realidad es una táctica psicológica fríamente calculada.

El centro de reciclaje y residuos sólidos de Outagamie, ubicado en Appleton, ha implementado esta medida para combatir uno de los mayores peligros en la carretera: el "piloto automático" mental de los conductores habituales.

Psicología al volante: el poder de lo inesperado

¿Por qué elegir un número tan específico como 17.3? La respuesta no está en la ingeniería mecánica, sino en la neurociencia.

Las autoridades del centro explican que los límites de velocidad terminados en 0 o 5 (como 25 o 30 mph) son tan comunes que el cerebro humano tiende a ignorarlos por completo.

El efecto "doble mirada": al ver un decimal como .3, el cerebro se ve forzado a procesar información inusual.

Ruptura del automatismo: ese segundo de confusión es suficiente para que el conductor salga de su ensimismamiento y preste atención al entorno.

Enfoque en la seguridad: el predio recibe a cientos de transportistas, contratistas y vecinos diariamente; el objetivo es que el entorno sea impredecible para que el conductor se mantenga alerta.

Antecedentes: otros límites "extraños" en EE. UU.

Wisconsin no es el primero en utilizar las matemáticas creativas para salvar vidas. Esta estrategia ha aparecido en diversos puntos del país con resultados virales:

Ubicación Límite Inusual Objetivo Colorado Springs, CO 8.2 mph Centro comercial (altamente viral en redes). Nashville, TN 24 mph Opry Mills Mall (evita el redondeo mental a 25). Appleton, WI 17.3 mph Centro de Reciclaje de Outagamie.

El debate: ¿Realmente funcionan los carteles?

Aunque la lógica de "romper el piloto automático" es sólida, la evidencia científica es mixta. Un estudio reciente de 2024 realizado en Minnesota reveló que los conductores no siempre ajustan su velocidad basándose únicamente en el número publicado en un cartel.

Para que estas medidas sean efectivas, los expertos en seguridad vial sugieren que el límite de 17.3 mph debe ser solo una parte de un ecosistema de seguridad que incluya:

Reductores físicos: Badenes o angostamientos en la vía. Señalización agresiva: Carteles brillantes y visibles. Concientización: Educación directa a los transportistas que frecuentan el área.

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